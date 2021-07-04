亞馬遜送貨司機被鎖大樓外　慘遭機器人解雇！演算法「互踢皮球」

▲亞馬遜成立外包物流部隊計劃Amazon Flex，擴增更多人力來為消費者配送包裹，但聘僱、管理、追蹤倉儲人員與約聘司機的則是機器人演算法。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

「我被機器解雇了！」亞馬遜物流服務「Amazon Flex」的簽約司機諾曼丁（Stephen Normandin）向彭博社表示，自己在鳳凰城配送亞馬遜公司的包裹將近4年，為工作付出110%的努力，卻在某天突然收到自動電子郵件，告知他被機器人演算法判定成效未達標準，直接將他裁員，投訴後更遭機器人「互踢皮球」。

▲亞馬遜擁有強大市場競爭力， 先前更曾推出限時1小時配送服務。（圖／路透）

據彭博社報導，美國63歲退伍老兵諾曼丁擔任Amazon Flex物流司機將近4年，去年10月2日他如往常一樣在凌晨準備配送包裹，卻發現自己被發了一封署名為「Gangardhar M.」的郵件稱，他工作的成效評分已經低於可接受的最低程度，將遭解雇。但諾曼丁對自己職業道德感到自豪，是亞馬遜的演算法因為一些超出他控制範圍的事情而降低評分，對於被解職一事他難過表示，「我為每一份工作付出110%的努力，這關於我的名聲，它說我沒做好，但我很清楚我有。」

▲如同諾曼丁一樣的成千上萬名司機都會在電腦運算法的追蹤之下工作。（示意圖／免費圖庫pixabay）

諾曼丁是亞利桑那州本地人，退伍後曾做過送報員、送披薩、Uber司機等，知道附近所有捷徑與易塞路段，疫情期間因為乘客減少，重心更轉作物流司機。而去年8月，諾曼丁被系統安排在凌晨送貨到一些大門深鎖的公寓大樓，這是司機們經常抱怨的案例，因為機器人演算法在凌晨仍會指示包裹配送，但諾曼丁不僅進不去大樓，就算打給客戶，也不會有人想在凌晨接起陌生電話。

諾曼丁無法聯繫到客戶，也打給司機客服，但與此同時演算法已經開始記錄他延遲送貨的時間，「演算法沒有考慮到很多現實的事情。」此時，他被要求將包裹放在某棟公寓的亞馬遜專用儲物櫃，卻發現櫃子也打不開，最後與客服人員通話30分鐘後，才被告知先將包裹送回快遞站，結果諾曼丁的績效評分暴跌，客服承諾會協助解決，評分卻仍過了6周才回升。

▲諾曼丁在凌晨配送包裹，卻因為大樓封鎖、儲物櫃故障等問題無法準時完成配送，遭到系統自動解雇後投訴無門。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

不久後，諾曼丁就收到解雇通知，亞馬遜規定10天內可上訴，他便向公司寄信要求撤銷裁員，因為這些評分問題是出於他無法控制的狀況，幾周之內，諾曼丁受到來自「Pavani G」、「Bitan Banerjee」、「Arnab」、「Taylor F」、「Raquel」等不同署名的疑似系統自動回覆郵件，內容通常都是承諾進行調查，或是為延遲道歉等空泛的回應，期間諾曼丁沒有辦法繼續工作，10月23日，「SYAM」寄來最終決斷，諾曼丁仍然遭到解雇。

一連串的事件平息後，諾曼丁向其他快遞公司發出履歷，最後他決定用自己的防疫補助金開辦一家小型發動機維修公司。對於亞馬遜設計了這些用來追蹤、評價並在最後解雇他的演算法的員工，諾曼丁表示，「他們似乎對現實世界的運作沒有任何常識。」而諾曼丁僅是其中一人，彭博社接觸的15名亞馬遜聘僱司機中，就有4人表示自己被演算法錯誤解雇。

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