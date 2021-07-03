高雄民宅崩塌奪命！母遭活埋30分鐘亡　兒心碎喊：媽妳在哪裡？

▲高雄市鹽埕區一棟民宅發生樓板倒塌意外，造成一名80歲婦人死亡 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市鹽埕區五福四路發生一起民宅倒塌，一對母子受困，雖然都被救了出來，不過母親不幸往生，獨留兒子一人，而鄰居還原當時候發生情況表示，就在一聲巨響之後，就聽見兒子悽厲急喊媽媽，鄰居出來看之後，才知道發生崩塌意外。

這起房屋崩塌意外就發生在3日下午5點多，鄰居表示這對母子經常發生爭吵，所以在坍塌之前有聽到兒子很大聲，一開始還不以為意，但之後就聽見很大聲的「碰」，隨後就聽兒子一直叫媽媽，幾近狂叫的情況，覺得很不對勁，才跑出來看就發現整個一樓全都是土石，已慘成廢墟。

▲高雄市鹽埕區一棟民宅發生樓板崩塌意外，二樓整個塌陷。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市鹽埕區一棟民宅發生樓板倒塌意外，一樓整個都是雜物。（圖／記者吳世龍攝）

消防隊獲報趕抵現場救援，第一時間先救出了兒子，沒有明顯外傷，但媽媽卻被埋在廢墟中，就在30分鐘之後，救出了80歲的老母親，但已沒有呼吸心跳，送醫不治。根據鄰居表示，這棟房子已經有超過50年的歷史，是一棟兩層樓的木造房子，里長高陳文玲轉述4年前有要從新翻修，但是後來作罷。

同時這對母子有撿拾資源回收，可是長期以來都沒有清理，越積越多，老舊房子長期下來無法負擔重量，所以在3日下午發生坍塌之前，老母親疑似有「用力關門」，這一下不排除是「壓垮房子」的最後一根稻草，不過真正的崩塌原因，高雄市副市長史哲到場指示透過工務局，找結構技師進行鑑定後才能了解。

▲高雄市鹽埕區一棟民宅發生樓板倒塌意外，老婦人被救出後送醫不治。。（圖／記者吳世龍攝）

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