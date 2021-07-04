無印良品「湯匙有洞」正確用途網熱議！　實際功能揭曉

▲大陸網友在小紅書發問，一個小湯匙大大的學問。（圖／翻攝自小紅書）

記者張靖榕／綜合報導

日系生活雜貨風靡全球的無印良品，餐具類商品中有一支單價不低的「挖洞湯匙」，在大陸社群平台「小紅書」意外引發熱議，因為湯匙中間挖洞到底是做什麼的，大家都很好奇。超過6000條留言中，許多網友認定這支湯匙是做肉丸用的，還有人以為可以拿來挖西瓜和吃餛飩用。

「我懵了啊，無印良品湯匙的作用是啥？在線等」，一名在逛無印良品的網友拍下一支湯匙，中間挖出一個鈕扣般大小的圓形開口，撈湯會漏光，舀食物似乎也不太中用。

對此，6000多條的留言中大部分的網友都認為，「這次做肉丸子專用的」、「拿來炸肉丸的」，因為湯匙可以透過擠壓將肉漿擠出一球一球，大小正好適合做丸子。另外還不少人說可能拿來做分蛋器，將蛋打入碗中，再用這款湯匙分離蛋白和蛋黃；有人則覺得是吃餛飩專用的湯匙，如此可以把湯瀝掉，乾吃餛飩。

其他像是「減肥」，因為每次撈起來一部分食物都漏掉了，甚至「擠痘痘」、「幾痔瘡」和「擠黑頭」等怪奇答案都出籠。

《ETtoday新聞雲》記者實際到台灣無印良品官方網站查詢，「挖洞湯匙」的用途終於揭曉，這款24公分長的標準款刀叉匙名為「分菜杓」，意即在分菜時可以瀝掉湯汁，或分沙拉時和一般湯匙一起使用，售價單支199元。