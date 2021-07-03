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「沒有發現侵犯人權」！無印良品：繼續使用新疆棉

▲▼ 無印良品、棉花、抵制新疆棉 。（圖／路透社）

▲無印良品母公司社長表態續用新疆棉。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

據日本產經新聞及NHK報導，無印良品母公司良品計劃社長兼執行董事松崎曉2日明確表態稱，公司將繼續使用新疆棉。另外，曾發聲明抵制新疆棉花的H&M集團1日發布二季度財報，大陸市場銷售額大跌28%。

據《觀察者網》報導，對於有人在記者會上指種植新疆棉的工廠可能涉及所謂「強迫勞動」，松崎曉表示，每年都會有第三方機構對種植該公司製品所用棉花的農場等地進行監督與調查，「（根據調查結果）沒有發現侵犯人權的情況，所以我們將繼續使用它（新疆棉）。」松崎曉補充道，「我們有信心使用新疆種植的棉花，這一態度沒有任何改變。」

針對法國檢方以涉嫌隱瞞在新疆地區的所謂「反人類罪」為由，對Uniqlo（法國）、西班牙時裝品牌Zara母公司Inditex等四家時裝零售商進行調查一事，松崎曉表示，公司還沒有接到來自歐美政府機構的調查申請。

另外，繼3月新疆棉花事件發酵後，曾發聲明抵制新疆棉花且拒不認錯的H&M集團，在大陸的銷售額出現大幅下跌。H&M集團1日發布2021年第二季財報。財報顯示，H&M集團在大陸銷售額在2021年第二季，較去年同期相比下降了28%，損失達7400萬美元（約4億7771萬人民幣）。

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