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遇漲潮+熱效應！3人外海拖廢船　反差點遭大海滅頂

▲3人受困外海，海巡及消防人員成功救回。（圖／海巡署第三岸巡隊提供）

▲3人受困外海，海巡及消防人員成功救回。（圖／海巡署第三岸巡隊提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

高雄的1家船舶管理顧問行調派8名人員，今(3)日下午到彰化縣大城鄉外海進行廢棄船隻拖救作業，卻遇到漲潮有3人受困在外海，海巡人員據報後，隨即聯繫消防隊到場救援，並動用水陸兩用氣墊船及無人機協尋，1小時後將人平安救回，3人皆無外傷。

芳苑安檢所所長李奕駿表示，3名人員受困在大城鄉外海，距離岸際有3公里遠，到達現場後救援人員實施岸際協尋，但因熱浪強烈產生海市蜃樓現象，一度難以發現受困人員，海巡UAV無人機區隊亦因風速達6級，無法查看。

▲3人受困外海，海巡及消防人員成功救回。（圖／海巡署第三岸巡隊提供）

李奕駿指出，隨即與受困工人保持電話聯繫，另消防人員運用水陸兩用氣墊船實施協尋，於下午15時許發現3名受困工人，平安將他們載返岸際，經初步檢視3名工人皆無外傷，表示無須送醫便自行表示無須送醫便自行返回。

▲3人受困外海，海巡及消防人員成功救回。（圖／海巡署第三岸巡隊提供）

第三岸巡隊表示，海巡署秉持為民服務的熱忱，民眾若於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打118海巡服務專線或就近向鄰近安檢所報案請求協助，海巡人員將於第一時間投入能量執行救援。

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