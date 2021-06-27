伸港海域開心摸蛤蜊遇漲潮　爺孫3人坐車頂喊「救命」

▲彰化伸港海域爺孫3人受困。（圖／彰化縣消防局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣這2天出現零星個案，有民眾趁著疫情緩減，開車到海邊夜遊、還有爺爺帶著孫子去伸港出海口摸蛤蜊，沒有注意潮汐變化，車子沉入海裡跟著載浮載沉，一家人爬上了車頂，大喊救命，險象環生，所幸消防即時援助救回一命。

伸港曾家村海邊(26)日深夜發生自小客車內3人到海邊夜遊卡潮間帶，車子陷灘泥，趕緊打119求救，前往救援的民眾，車子也因此成泡水車，就連救護車到場倒車要將人帶上岸時，也一度無法動彈，所幸最終全員脫困。

另外爺孫3人則是於今(27)日上午伸港海域撿蛤蜊受困，彰化縣消防局據報在伸港鄉什股出海口，有車輛受困蚵道，報案人表示因海面開始漲潮，有輛白色的車受困於蚵道上，車內共有一位大人及兩位小孩，伸港及線西消防分隊隨即出動2輛消防車，2輛救護車，2艘船艇，10名消防相關人員，前往救援，與民眾開蚵車將一行人救回。

王惠美今(27)日在防疫會議上對此呼籲，現在仍在三級警戒中，千萬不要趴趴走，尤其Delta強襲，還是宅在佳比較安全，提醒民眾勿因一時興起，耗費寶貴的警消及醫護資源。

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