婆婆堅持去菜市場！媳婦「1舉動」慘吃官司　律師曝：弄到家破人亡

▲最近因防疫問題，導致家庭紛爭增多。（示意圖，與本文無關／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

本土疫情嚴峻，三級警戒已經實施超過一個月，家人間的相處時間增加，摩擦也隨之變多。有一個祖孫三代同住的家庭，婆婆堅持出門買菜，讓媳婦超害怕，帶著小孩躲回娘家，雙方最後撕破臉，走上法院。

律師劉韋廷在節目《新聞挖挖哇》分享，他遇到「祖孫三代住一起」的個案，婆婆堅持去菜市場買菜，媳婦再三拜託，「妳所有要買的，我都可以透過網路幫妳訂」，但婆婆還是堅持出門，並強調會做好防護措施，但是媳婦還是不放心，每次婆婆回到家，就會拿酒精從頭噴到尾，結果讓婆婆很不開心。

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▲律師劉韋廷在節目分享祖孫三代住一起的個案。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！YouTube）

某天婆婆喝水咳了2聲，媳婦立刻抱著自己的小孩跑回娘家，拜託老公叫婆婆去快篩。沒想到，老公認為沒什麼事，於是沒有聽進去，女方和孩子就不敢回去了，「想說大家保持距離」，結果雙方徹底撕破臉，男方還為了小孩上法院打官司，「光這個點就可以弄到家破人亡」。

▲媳婦最後帶著小孩躲在娘家，男方為了看小孩決定打官司。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！YouTube）

劉韋廷表示，疫情導致離婚率飆升，美國增加30％，台灣則是增加300％，也就是3倍，「因為沒辦法心理諮商，法院現在生意大好」，疫情這一個月幾乎都是接到離婚的諮詢，因為大家通通關在家裡面，糾紛就會產生。

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