12生肖下半年運勢出爐！「這生肖」吉星高照、存款大翻漲

▲塔羅牌老師艾菲爾曝光下半年12生肖「必定遇到的大好事」。（示意圖／翻攝自百度）

圖文／CTWANT

2021年即將過完一半，上半年國內受到疫情影響，很多民眾生活都過得很苦悶，而下半年能否否極泰來，運勢轉好呢？相信是許多人都關心的主題。對此，命理師艾菲爾就在臉書粉專「塔羅牌老師艾菲爾」中，用「幸運降臨！下半年12生肖『必定遇到的』大好事」為題，分享各生肖的下半年運勢，以及會遇到的好事有哪些，提供給民眾參考。

生肖鼠

下半年生肖鼠，太陽吉星高照，會為你帶來財運上的大轉變，你會感到手頭寬鬆，生活品質也提高，開始能買一些心頭好，或週末吃大餐，偶爾外出旅遊。另外，如果之前有投資，下半年你可望回收，你的銀行存款有機會翻漲。而工作方面，經歷上半年辛苦的付出，你的才華終於能被看見，適合去參加會議丶演講，也適合擔當重任，接下重要案子。這是你發光發熱的好時刻，希望你能好好把握。

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生肖牛

下半年生肖牛，酉醜三合吉星幫襯，你會明顯感受到事業上霉運和小人都逐漸遠去，你與領導、長輩的距離也拉近，受到領導重用的機會大增，也可能在社交、應酬場合中認識貴人，對方或許是高階主管，也有可能是你的大客戶，你在職場上地位更加穩固，甚至不排除有加薪漲工資的機會，或躋身到管理階層，經濟自然跟著好轉。也許還會有獨立接案的外快找上門喔！總之，下半年是你在事業上發光發熱的時刻，記得別退縮，請勇往直前。

生肖虎

下半年生肖虎，紅鸞星動，感情方面大有進展！單身的你異性緣大躍進，特別有機會在咖啡廳遇到一個互看對眼的對象，就此安定下來，甚至不排除交往後2、3個月便有閃婚的共識，兩人一拍即合。交往中的人，你們的感情穩定，特別適合討論婚事，在年底完婚，甚至不排除有雙喜臨門的喜氣與好孕。已婚者則有機會添一個肖虎寶寶，無論是想生二胎或是第一胎都很適合。下半年是你的真愛來敲門最好時機，別錯過這個喜上眉梢的好運氣。

生肖兔

下半年生肖兔，天解星助緩解，你想做的事會有貴人支持你，為你完成，特別是工作投資獲利方面，因為你的專業再結合別人的金錢，或你的本身擁有資金，而找到適合的項目投入，也許是思考很久的計劃，終於找到可以替你執行的人，整體而言你在投資上可以得到相輔相成的幫助，你會強烈感受到如魚得水丶如虎添翼的好運氣。

生肖龍

下半年生肖龍，太陰星相伴，你與他人的關係，包括但不限於人際、人脈等，都更加穩定，你的人緣變好、貴人增多，你會遇到能夠信賴的人，在事業與愛情上，也能獲得別人的幫助。感情貴人是比你年長的女性，如果有女性長輩主動邀約你，千萬不能拒絕，盛裝出席就對了，對單身者而言，是個收穫美好愛情的時機，愛情發展會超乎你的預期，讓你變的柔情似水。單身的你會遇到比較理性丶斯文，但不太喜歡說話的人，請留意你的同學或朋友丶舊識丶同事。

生肖蛇

下半年生肖蛇，太歲遙合，這段期間可以多往外地跑，離開久住的地方，能幫助自身的運勢轉換。下半年你很適合向公司提出新的計劃和想法，由於領導對你非常賞識，會把你的話與建議聽進去。財運方面的運氣則不太理想，要小心遇上詐騙集團或給你錯誤消息的人，就算是熟人也不要完全信任。近期想換工作的人，也可以趁下半年好好規劃一番，能找到比現在更喜歡的工作。

生肖馬

下半年生肖馬，紫微吉星照臨，大大賜福於你，所有好事吉慶都將進你家門，你的運勢達到高峰，身旁小人退散丶貴人出現，做起事情來得心應手，游刃有餘。感情方面近期有人會主動向你告白，而且剛好是你喜歡的類型，一定要好好把握。單身者可以多到有樹木的地方旅遊，能幫助你早日遇到良緣。偏財運特別旺盛，留意一下投資理財方面的資訊，會有突然來到的好機會，好好把握可能會有令你意想不到財富進帳！

生肖羊

下半年生肖羊，你會開始去探索自我，特別在感情上，你開始愛自己丶做自己，不再委屈，不想再無止盡付出，你可能會有出人意料的決定，但這都是對你有利的。下半年你也會開始想進修丶想成長，並提高自己的技能跟才華，甚至想投資，為自己賺進更多錢，現在起到年底都是你提升個人高度的好時刻，你的層次、思想變得不一樣了，自然遇上的人事物也會更好，過得更開心丶更精彩，不再感到迷茫，因為你知道自己真正要的到底是什麼。

生肖猴

下半年生肖猴，天喜吉星加持，你的人緣、桃花運可說是最火紅的了。單身的人會遇到積極示愛的追求者，對方熱情如火的告白令你小鹿亂撞，你們很快就能確定關係，甚至在今年底、明年初就火速閃婚，順利進入美好的婚後生活。有伴者，經過這些時間的磨合，你們更確定彼此就是對的人，很快你們就可以進入婚姻了，特別是立秋(8/7)後，你會做出一個對自己一生影響的重大決策，可能是結婚、也可能是已有孕。而無論單身或有伴者，在此時定下彼此，可以添旺你未來的家宅運喔！

生肖雞

下半年生肖雞，三合吉星相隨，使你的運氣十分順暢，人品大爆發，運勢一飛沖天。上半年不開心的事將煙消雲散，一顆驛動的心開始安定下來，你也許會重新調整生活作息丶搬家，讓自己的生活更穩定更充實，你會找回生活重心，也找回許久不見的快樂。將過去種種都灑脫放下，也由於你的轉念，讓自己的運氣更好，不管遇到什麼困難都能順利解決！下半年讓你的運勢達到高峰，身旁小人退散丶貴人出現，做起事情來得心應手，游刃有餘。125

生肖狗

下半年生肖狗，你將得到“天德吉星”大貴人的助力，事事可望一帆風順，精神氣爽。長輩或是上司對你都特別愛護有加，可以多多把握這個機會去與他們請教，讓他們了解你的想法，機會都是在這裡開啟的。貴人為你在事業帶來助力，有機會封賞授祿丶升官加薪。並且為你招來好人緣丶好人脈，且有轉兇為吉之意，有煩惱丶困境都能受惠於好人緣而順利化解！

生肖豬

下半年生肖豬，地解吉星相助，任何困難都能迎刃而解。你的貴人運在下半年非常旺盛，遇到任何瓶頸，都可以很快的化解。而財運方面你也能夠開出紅盤，由於你的工作態度十分踏實，做起事來也非常有效率，自然可以得到貴人的賞識和認同。在這種旺運的時間點，正是你賺大錢的時刻，請務必把握這個時候累積自己的實力，未來如果要跳槽也會順利的轉職。感情方面在貴人指引下，能獲得一個值得依靠的對象。

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