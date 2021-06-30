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自製酸菜滯銷！修女急問：恩人您願意買嗎？　網感動：用新台幣下架

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▲天主堂的修女于君玉。（圖／翻攝自富里天主堂臉書）

圖文／CTWANT

本土疫情嚴峻，全台三級警戒已經一個多月，人民叫苦連天，位在花蓮縣富里天主堂修女，經營愛心農場，轉取微薄收入，以照顧在地貧病疾苦的民眾，然而近日卻入不敷出，她將收成的高麗菜製成酸高麗菜，生意卻不好，讓她著急四處問：「恩人，您願意買嗎？」

該名修女名叫于君玉，雖然罹癌，仍在偏遠山區經營農場，好照顧當地民眾，幾年來幫助了許多困厄的生命，但由於疫情影響，農作物乏人問津，花蓮也沒有遊客，於是她把剛收成的高麗菜製成酸高麗菜，放在網路銷售，但是快一個禮拜，卻賣不到10包，讓她十分擔憂，呢喃低語：「恩人，1包（500公克），150元，您願意買嗎？」

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▲天主堂有一群默默行善的人。（圖／翻攝自富里天主堂臉書）

陳文茜在臉書轉發訊息，問道：「你，願意當他們的恩人嗎？」消息曝光後，許多網友紛紛發揮一己之力幫忙，沒多久時間就賣完。「富里天主堂」也在臉書感謝大家的愛心，「因為初步統計農產品均已售罄，農產品的生產與製作都需要時間，我們的農產品全面停止接單喔」，目前短期營運困難已經緩解。

天主堂感謝外界的熱心。（圖／翻攝自富里天主堂臉書）

▲天主堂感謝外界的熱心。（圖／翻攝自富里天主堂臉書）

據了解，富里天主堂以服務原住民、新住民、隔代、單親等弱勢家庭，預防社會問題並改善困境，匯集社會、民間恩人、公部門資源共同合作，發揚基督博愛精神，將信仰以服務工作來展現。

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