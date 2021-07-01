無症狀猝死！近1成確診到院前死亡　醫：做對2件事可自救

▲慢性病患是成為新冠肺炎無症狀感染者的高風險族群，建議透過居家快篩（右）、每天測量血氧（左），才能及早發現並治療。（圖／CTWANT提供）

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新冠肺炎死亡人數已經突破620人！其中竟有將近1成患者到院前就死亡，更讓民眾感到膽戰心驚，而慢性病患正是這一波猝死的高風險族群，主因除了大家熟知的各式併發症之外，更因為慢性病感染新冠肺炎可能毫無症狀，前一刻還活蹦亂跳，下一秒就可能突然倒地。

北市立聯合醫院仁愛院區新陳代謝科醫師王舜禾日前受訪時表示，最主要原因就是「免疫力不足！」慢性腎臟病、糖尿病、高血壓等慢性病患，因為免疫細胞不夠活躍，就算確診也可能不會出現發燒、喉嚨痛等典型症狀，在完全失去警覺的狀態下，若是病況突然惡化，根本來不及搶救。

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▲在慢性病患中，以洗腎患者最危險，因為身體免疫功能本就十分低下，若罹患新冠肺炎，病況易瞬間惡化。圖為病患洗腎照。（圖／CTWANT提供）

「這些慢性病患若是發生隱形缺氧、肺栓塞，更會增加猝死機率！」中國醫藥大學胸腔暨重症科主任莊子儀說，「我們是透過呼吸來吸入氧氣和吐出二氧化碳，氧氣透過血中的紅血球隨著血液循環輸送到全身，臨床上透過血氧機最容易測量到血中氧氣濃度（血氧濃度），一般人的正常血氧濃度在95%以上。」

如果血氧濃度低於95%，就要小心是否有缺氧問題，如果血氧濃度低於90%，就符合臨床上缺氧的定義，此時呼吸會變喘、急促，心跳加快，坐立不安，但是隱形缺氧卻沒有上述這些缺氧症狀。

▲醫師莊子儀表示，新冠肺炎患者猝死，與隱形缺氧、肺栓塞有很大的關係，若沒及時處置恐送命。（圖／CTWANT提供）

「根本可說是無症狀缺氧！」莊子儀說，早從去年至今已經遇過許多這樣的確診案例，這些患者的影像檢查顯示肺部明顯發炎，血氧濃度也一直下降，但是病人根本不會喘，接下來病況便急轉直下。

莊子儀認為，「最好的自我監測方式就是居家快篩和血氧機檢測！」目前食藥署已經核准5款居家快篩試劑，已經可在超商購買，價格從300元至2000元不等，就算完全沒有症狀，慢性病患也能透過居家快篩了解自己是否確診。

根據食藥署的居家快篩指引，慢性病患若居家快篩陽性，要先佩戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，並將採檢試劑用塑膠袋包裝好，攜帶至鄰近的社區採檢站，再進行一次採檢快篩或做PCR檢測。若驗出陰性，一旦出現症狀，應再居家快篩一次，或是到採檢站篩檢。

▲居家快篩是及早發現罹患新冠肺炎的方法之一，日前快篩試劑在超商開賣，不少民眾爭搶購買。（圖／CTWANT提供）

此外，慢性病患也要每天早午晚以血氧機各檢測一次，隨時監測血氧狀態，若發現隱形缺氧就要趕緊就醫。莊子儀說，目前急診會先給予患者類固醇藥物治療，另外針對重症患者，也可以申請瑞德西韋和anti-IL6抗體治療。

▲快篩比一比。（點圖可放大／CTWANT提供）



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