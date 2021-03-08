「奶爸」越來越多！　鄭寶清：男廁也要增設育嬰台

▲鄭寶清視察平鎮區新勢公園男廁，認為增設育嬰台有其必要。（圖／鄭寶清服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

兩性平權日受重視，「奶爸」愈來愈多。民進黨前立委鄭寶清8日婦女節，為婦女朋友和另一半力爭權益指出，現今公共場所男廁附有尿布台可說是少之又少，許多奶爸在外臨時要幫小孩換尿布，只能匆忙找到男廁中的洗手台或者馬桶蓋上，不僅空間狹小，安全性也不足，因此建議相關單位，在男廁增設育嬰台有其必要。

▲鄭寶清視察平鎮區新勢公園男廁。（圖／鄭寶清服務處提供）

鄭寶清說，過去與太太帶兒子時都會互相幫忙，可能孩子同時需要換尿布與喝奶時，兩人就會很有默契的自動分工泡奶粉、換尿布。現今社會下，兩性角色的觀念與以往大不同，男性分擔家事不僅能減輕另一半的負擔，也能增加與子女的相處時間，家庭感情也更加融洽！

議員劉仁照也表示，現今社會對於兩性平等意識抬頭，父親們其實都是非常樂意照顧子女的，也很珍惜與孩子成長階段的互動時光。帶孩子外出難免有需要換尿布或如廁的時候，礙於沒有親子廁所或者男廁沒有設置尿布台，反而讓爸爸們失去了表現的機會，所以設置尿布台及親子廁所是有絕對需求且必要的。

鄭寶清、劉仁照期盼行政機關率先響應與示範，在市府機構中的男廁增設育嬰台，希望能夠藉此帶動企業界的跟進，讓家庭氣氛更加和諧，也讓正確的性別角色觀念能夠落實。

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