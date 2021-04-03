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防疫成功關鍵　鄭寶清讚陳時中是第三座「護國神山」

▲鄭寶清稱許陳時中是「護國神山」。

▲鄭寶清（左）稱許陳時中是台灣的「護國神山」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣防疫表現亮眼，備受全球矚目。衛福部長陳時中和前立委、也是開南大學商學院榮譽講座教授鄭寶清，2日共同出席開南大學名人講座與談「COVID-19台灣防疫成功經驗」，鄭寶清肯定陳時中是台灣第三座「護國神山」。鄭說：防疫成功是台灣最大的宣傳，能見度及討論度大幅提高，全球都知道台灣防疫第一名，全民深感榮耀。

▲鄭寶清稱許陳時中是「護國神山」。

▲鄭寶清旁有座「護國神山」很安全。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭說，台灣原有兩座護國神山，一座是中央山脈，因高聳屏障，遇有強颱經過變弱颱，讓台灣免受天災大難，另一座是台積電，讓半導體製造商同步加碼投資台灣，去年疫情發生到現今，衛福部長陳時中，領導台灣把防疫做好，讓經濟可以復甦，「貢獻很大！」是台灣第三座「護國神山」。

關於台灣防疫措施快速成功，陳時中透露三大關鍵，包括警覺性高與即時行動、《傳染病防治法》授權即刻成立指揮中心，政府「一條鞭」的垂直領導與信任。鄭寶清也提到，台灣的指揮中心強而有力、高效率，堪稱是打破紀錄，讓民眾在訊息混亂、疫情恐慌當中得到安心，且在美國、日本等多家國際評比，台灣都拿下第一名。

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