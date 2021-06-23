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立陶宛暖贈台灣2萬疫苗　鄭寶清：快來買他們的巧克力和啤酒

▲立陶宛暖贈台灣疫苗

▲鄭寶清(左一)呼籲民眾：買立陶宛的巧克力和啤酒以示感謝。（圖／鄭寶清服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於歐洲東北部、人口不到300萬的立陶宛政府，昨日宣布捐贈台灣2萬劑疫苗，並表示「熱愛自由的人，應該互相照顧」。桃園前立委鄭寶清23日除了感謝立陶宛伸出援手，讓台灣感受到「德不孤必有鄰」，更看見立陶宛的「小國家大志氣」，鼓勵大家支持立陶宛的巧克力與啤酒，疫後相約到立陶宛旅遊。▲立陶宛暖贈台灣疫苗

鄭寶清表示，立陶宛外交部長蘭柏吉（Gabrielius Landsbergis）昨日在推特宣布，立陶宛政府已經批准向台灣捐贈2萬劑AZ疫苗，雖然為數不多，但很驕傲能與台灣人民團結對抗病毒，引發台灣網友熱烈討論與感謝。

鄭寶清說，立陶宛此舉讓他看見兩國的共同點，就是「小國家也有大志氣」。立陶宛和台灣一樣，「雖然都是小國家，但從不看輕自己的力量」，台灣去年啟動「Taiwan Can Help」幫助許多國家，其中援助立陶宛10萬片口罩，如今立陶宛也盡最大力量幫助台灣，不只多次力挺台灣參與國際組織，還在資源有限下提供2萬劑疫苗，甚至為此感到驕傲。

鄭寶清認為，一個國家真正的規模，是以人民的膽量來衡量，民主國家之間更因互相扶持而成長茁壯。這樣的團結互助不該被有心人士所扭曲成「疫苗乞丐」，不但無助於防疫，更破壞民主社會的團結。而這次受贈疫苗意外掀起「立陶宛熱潮」，鄭寶清也說，立陶宛的巧克力與啤酒都很有特色，推薦大家趁機品嚐支持。等疫情結束後，鼓勵大家實地走訪這座可愛國家，帶動立陶宛的觀光。

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