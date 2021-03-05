林智堅空降參選桃園市長　鄭寶清：有人在運作「成功機會不大」

▲前立委鄭寶清(左)勤走基層，爭取民進黨提名參選2022桃園市長選舉。（圖／翻攝鄭寶清臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

爭取民進黨提名參選2022桃園市長選舉的前立委鄭寶清，連月來，勤走基層爭取各方支持，受到肯定。對於新竹市長林智堅是否會「空降」桃園參選市長？鄭寶清4日表示，林智堅要以空降轉戰桃園市長，成功機會不大，但到目前還是「有人」持續在運作中，如果民進黨下屆桃園市長選舉人選，是讓某個人來決定「那是很大的事」！

▲鄭寶清提出「睛點桃園」主張。（圖／翻攝鄭寶清臉書）

鄭寶清曾擔任第二屆國大、第三、四、九屆立法委員，曾任台鹽董事長、大學教授、副校長，從學界到政界皆有豐富問政及管理經驗。他說：爭取民進黨提名參選2022桃園市長選舉，他提出「睛點桃園」主張，認為未來的市府團隊應該運用企管思維，導入品牌行銷模式，經由完善總體規劃，提升城市價值；而充滿活力的桃園，將透過企業管理專長的市府團隊經營，成為更加吸睛的焦點城市－睛點桃園。

鄭寶清表示，他從政以來總是惦惦做、憨憨做、打拼做，為桃園市爭取許多重大交通及地方建設經費，帶動桃園的發展。對於新竹市長林智堅是否會空降來桃園參選市長？他認為林面臨很多先天的困難！第一：林要提前辭掉新竹市長並遷戶口：第二：如果不舉辦黨內初選而要用徵召，民進黨先要把提名辦法丟掉並重新修改提名辦法，那要到全代表大會去取得400多人同意「那是很大的事！」

鄭寶清直言，林智堅之前有表示，不會來桃園參選市長，但到目前還是「有人」持續在運作林智堅轉戰桃園市長。2022桃園市長選舉目前表態爭取民進黨提名的還有：前、現任立委彭紹瑾、黃適卓、鄭運鵬以及現任市議員李光達5位。

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