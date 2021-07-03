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正妹曬疫苗公文挺林昶佐　網抓包「晚19天」狠打臉：還想收割

記者曾筠淇／綜合報導

北市環南市場驚爆41人確診，立委林昶佐被環南市場自治會會長林勝東怒嗆。對此，東門市場正妹肉販張采婕公開力挺，並貼出林昶佐真的有幫市場人員爭取優先施打疫苗的證據。然而，就有眼尖網友抓包「時間晚19天」，質疑林昶佐根本是在收割別人政績。

▲網灌爆林昶佐臉書。（圖／ETtoday新聞雲）

▲林昶佐才剛直指柯文哲在說廢話，就被林勝東罵爆。（圖／ETtoday新聞雲）

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本站昨（2）日曾報導《正妹肉販力挺林昶佐！曬市場「疫苗公文」：難怪他啞口無言》，張采婕提到，她碰過比較熱心的民意代表就是立委林昶佐和市議員吳沛憶，市場人員之所以可以列在施打疫苗的名單上，就是因為這2人常接到民眾投訴，盡力幫忙爭取的。

張采婕也曬出公文，表示林昶佐真的有行文指揮中心。但是，就有眼尖網友發現，公文的發文日期竟為「中華民國110年6月21日」。

▲▼采捷發文力挺林昶佐。（圖／翻攝臉書／采婕 Charlene （東門信義肉舖））

▲網友見發文時間怒抓包。（圖／翻攝臉書／采婕 Charlene （東門信義肉舖））

本站6月20日曾報導《北農45人確診！指揮中心助設快篩站　農委會回應了》，北農爆發群聚染疫的消息以後，農委會表示，北農是大台北地區的農產品供應樞紐，必須優先確保農產品供應不斷鏈，該會農糧署已於6月2日函請衛福部將批發市場工作人員納入COVID-19疫苗優先施打名單，以提升批發市場員工防疫效能。

在時間上，農委會早在6月2日就函請衛福部，林昶佐則是同月21日才行文指揮中心，時間整整晚了19天。

農委會6月22日表示，指揮中心會分配3萬6千劑疫苗給農業部門，而他們會將農漁畜產品批發市場及屠宰場的第一線工作人員列為優先施打疫苗對象，北北基桃的果菜批發市場、魚市場、肉品市場及屠宰場的工作人員也為第一優先施打對象。

▲▼陳時中 柯文哲視察環南市場 台北市環南市場PCR結果41陽性清消後 林昶佐遭嗆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林勝東猛嗆林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）

指揮中心6月23日表示，22日有與農委會、台北市政府、北農研討市場專案，並推動北北基桃批發市場從業人員逐步施打疫苗，雙北批發市場優先實施。

因此，發現時間軸不對勁的網友就在PTT上發文，提到市場人員會納入優先施打疫苗的對象，根本是人家部會之間協調的成果，怎麼會變成林昶佐為了市場做很多？「收割收過頭了！」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「就是已知道要打就發公文撿尾刀啊」、「這公文主旨會不會太長」、「原來是農委會與衛福部政績」、「以為大家不會看日期喔」、「是公文走太慢唷」、「又被打臉了」、「超後部署」、「騙酸民都不會去找新聞來看的」、「收割仔」、「什麼都被抓包」。

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