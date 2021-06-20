快訊／北農45人確診！指揮中心助設快篩站　農委會回應了

▲台北農產運銷公司。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北農產運銷公司傳出群聚染疫消息，其中20名員工、18名批發市場、零批場攤位承銷商及7名確診的負責包裝蔬果派遣工，共計45人確診。目前衛福部已請醫福會執行長王必勝瞭解，將協助北市府完成一市、二市快篩站之設立。

農委會表示，為維持蔬果供應不斷鏈，農委會陳吉仲主委與衛福部部長陳時中連日協調，20日由醫福會執行長王必勝於晚間會同農委會副主委陳駿季前往北農了解相關防疫動線及評估疫情現況，台北市副市長黃珊珊亦帶隊陪同。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農委會指出協調後，北農公司會強化快篩數量，有效阻斷疫情擴散，同時應調整動線並針對確診數較多的二市蔬果包裝中心，並管控人流作息，衞福部也會協助北市府完成一市、二市快篩站之設立。

農委會表示，北農公司是大台北地區的農產品供應樞紐，必須優先確保農產品供應不斷鏈。該會農糧署於109年起即陸續補助北農公司及全國各批發市場購置相關防疫設備及資材，提前做好防疫準備，並於本年6月2日函請衛福部將批發市場工作人員納入COVID-19疫苗優先施打名單，提升批發市場員工防疫效能。

農委會強調，將會配合中央疫情指揮中心共同全力防堵北農公司疫情狀況，請農民及消費者放心。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘