LIVE／北市+48例全台最多！北農再爆確診　柯文哲親上火線說明

記者陳家祥／台北報導

台北市政府3日與中央合作在北農的第一果菜市場、環南市場分別開設篩檢站，持續圍堵市場疫情，在北農部分，今天新增5人PCR陽性確診，目前累積205人確診。至於環南市場部分，共匡列151人，已陸續採檢中。針對北市疫情最新變化，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊3日下午將召開記者會說明。《ETtoday新聞雲》將全程直播。

中央流行疫情指揮中心3日公布國內新增80例新冠肺炎確診病例，分別為76例本土及4例境外移入；另確診個案中新增10例死亡。其中，個案分布部分，以台北市的48例最多，其次為新北市24例。

北市環南市場1日大規模PCR篩檢後，爆出41人確診，讓台北市長柯文哲大為震驚，稱要在萬華做更大規模的普篩。中央3日協調台北榮總組成團隊進駐北農協助篩檢作業，上午6點就展開篩檢作業，而衛福部長陳時中也在近8時出現在北農拍賣場快篩視察。

北市府指出，在北農部分，今天新增5人PCR陽性確診，目前累積205人確診。目前已經完成北農5例、環南市場40例的疫調作業，後續將著手進行環南市場40例確診個案183人接觸者的匡列及居家隔離作業。

▲台北市環南市場出現多起新冠肺炎確診案例，指揮中心與台北市政府聯合設立前進指揮所，全力執行PCR採檢任務。（圖／記者李毓康攝）