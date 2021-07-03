剩下4縣市！今+76確診「全在北部」　網嗨喊超穩：快清零了

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增76例本土病例，北市確診個案連續兩天超越新北市。有網友注意到，今天的個案分布只有4個縣市，其他全部都+0，讓他忍不住直呼，南部會不會太強了？貼文曝光後，也隨即引發網友熱議。

指揮中心表示，今日新增之76例本土病例，分別為31例男性、45例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今年6月22日至7月2日。個案分布以台北市48例最多，其次為新北市24例、桃園市3例，新竹市1例；其中55例為已知感染源、21例調查中，相關疫情調查持續進行中。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「今天只剩下4個縣市」為題丟出討論，提到除了台北市、新北市、桃園市和新竹市有新增確診病例之外，其餘縣市都是+0，連一開始讓人相當擔心Delta病毒的屏東縣也穩穩掛蛋，「南部會不會太穩了？」

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貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「Delta弱爆，一下子就被消滅」、「都在北部！連中部都沒有」、「穩了」、「台北繼續遙遙領先」、「屏東這次篩了1萬多人PCR都陰性」、「人口密度也是原因之一吧」、「全台快清零了」。

▲台北市環南市場出現多起新冠肺炎確診案例。（圖／記者李毓康攝）