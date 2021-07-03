北市傳統市場1.8萬名攤販　5日起開打疫苗拚一週內打完

▲▼台北市環南市場出現多起新冠肺炎確診案例，指揮中心與台北市政府聯合設立前進指揮所。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

為了撲滅市場的群聚感染，指揮中心在7月1日宣布，開放北北基桃傳統市場合法攤商及賣場可施打疫苗，如今基隆專案已開跑，台北卻遲無進度。對此，台北市副市長蔡炳坤3日說，台北市從下週一7月5日起，造冊的1萬8880位傳統市場人員，將安排到北市的聯醫7個院區、宏恩醫院，接種疫苗。

蔡炳坤表示，下週開始，市府會通知各市場自治會，要帶隊去哪些醫院打疫苗，接種計畫目前規劃由聯合醫院主力負責，7個院區都會開放，再加上宏恩醫院，共計8個場域開放施打疫苗，力拚在下週完成1萬8880位傳統市場人員的疫苗施打。

針對北市延誤施打時間，蔡炳坤解釋，這次碰到滿多狀況，當初經濟部要求北市府造冊，最後市府提供2.6萬人名冊給經濟部，但經濟部後來將兩批共1.8萬劑疫苗直接送到北市府，還告訴攤商可上網預約了，導致市府後續還要安排接種單位。

蔡炳坤說，目前北市有30到40家醫院可以進行疫苗接種，如果讓攤商散落到這些醫院接種，會讓市府無法掌握，還會排擠到目前的長者接種名額，因此最後北市做整合，用專案方式統一帶隊到醫院施打，攤商也不用一個個在網上預約。