　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃世傑自爆「被請假」　黃珊珊：他在場衛生局同仁不敢說話

記者陳家祥／台北報導

台北市政府特權疫苗風波燒不停，衛生局長黃世傑在廉政委員會調查期間，請假1個月到7月27日止，引發議員質疑請假動機。黃世傑2日銷假返回崗位，還爆料是受副市長黃珊珊指示才請假。對此，黃珊珊說明，調查期間還是有利益迴避問題，有跟黃世傑說過，黃世傑也認同而提出請假。

▲▼柯文哲、黃珊珊、蔡炳坤、黃世傑等人召開防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲台北市衛生局長黃世傑。（圖／北市府提供）

黃世傑2日在議會大會備詢時表示，請假是府方長官找他討論、建議他，用請假方式來避嫌，因衛生局、北市府有考紀會召開，長官認為他還在局長職位上，會有不良影響，所以建議他請假避嫌，「這是跟黃珊珊討論，相信黃珊珊有跟市長柯文哲討論」，而他聽了以後，為了減少府方困擾，所以他就這麼做。

黃珊珊下午在記者會上表示，今天局長到市議會，這事情主要是因為禾馨診所的事件，政風處展開調查，同時市府內部也在做行政調查。調查期間衛生局同仁有欲言又止，程序上可能礙於長官指示，有不敢說的話。

「當時我在面談的時候，同仁有請局長離開才敢說。」黃珊珊說，因此她親自跟局長說，調查期間還是迴避相關利益衝突，局長也不希望影響調查公正性，因此他提出請假暫時迴避，希望等到調查結束釐清後才不會造成更大問題。

ET快訊
南部、北部人差很多？作家分析「7大差異」…網推爆：精闢
找不到手機！她曝iPhone「隱藏版功能」秒找到
短褲妹散步遭撲倒蹂躪！　恐怖影片曝
林昶佐被炸翻！他狂妄嗆「柯文哲鬆開狗鍊」　鄉民全火：已備份
快訊／勇消殉職！妹妹現身6點聲明：公布調查真相並立紀念碑
防疫旅館費用「市府幫你出」　陳其邁霸氣加碼：5／1起全部回溯
視訊一半「裸女露半球」突入鏡！　主播尷尬笑了

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

才被環南自治會長嗆「從未關心市場」　林昶佐立馬捐贈醫療物資

中央與北市成立聯合前進指揮所　蔡英文：守住環南市場前不能鬆懈

三級警戒關不住！民眾貓空「無罩踏青」　里長苦勸無效

公投延至12／18！國民黨團要求：萊豬立即停止進口、三接停工

市場攤商全打疫苗阻斷感染　柯文哲：7月15日就知道勝敗

黃世傑自爆「被請假」　黃珊珊：他在場衛生局同仁不敢說話

快訊／批簡舒培扭曲事實　黃珊珊：拿得出證據「我願意退出政壇」

北市3日起開放72歲以上長者電話預約　13處施打地點一次看

環南市場41人確診「停業3天」　黃珊珊：考慮停收攤商租金

快訊／不管三級警戒！　陳柏惟罷免案8／28投票

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

原民妹示範如何讓男生對妳心動 跳求偶舞網友笑瘋：憑實力單身

王家梁公開健身餐被吐槽是「狗罐頭」ＸＤ　江宏傑向陳漢典學跳舞…崩潰：我有肢障！

曾莞婷新造型！長髮→短髮　被讚「逆齡」笑了：朋友說我像大學生

婦人談網戀...賣房挺「機師男友」 1800萬歸零！向女兒借錢才知被騙

才被環南自治會長嗆「從未關心市場」　林昶佐立馬捐贈醫療物資

中央與北市成立聯合前進指揮所　蔡英文：守住環南市場前不能鬆懈

三級警戒關不住！民眾貓空「無罩踏青」　里長苦勸無效

公投延至12／18！國民黨團要求：萊豬立即停止進口、三接停工

市場攤商全打疫苗阻斷感染　柯文哲：7月15日就知道勝敗

黃世傑自爆「被請假」　黃珊珊：他在場衛生局同仁不敢說話

快訊／批簡舒培扭曲事實　黃珊珊：拿得出證據「我願意退出政壇」

北市3日起開放72歲以上長者電話預約　13處施打地點一次看

環南市場41人確診「停業3天」　黃珊珊：考慮停收攤商租金

快訊／不管三級警戒！　陳柏惟罷免案8／28投票

才被環南自治會長嗆「從未關心市場」　林昶佐立馬捐贈醫療物資

英國公衛署：65歲以上族群接種2劑AZ疫苗「預防死亡效力高達94%」

萬海5月船期延誤EPS2.45元略低於4月　下半年有增開7航線添獲利

【傳愛的旅程】電話行銷翻轉人生　跨越挫折變存摺

中央與北市成立聯合前進指揮所　蔡英文：守住環南市場前不能鬆懈

航運股暴漲「這1檔曾上演」　股民揭內幕！網愣：回不去了

北市環南市場前例居家快篩揪出　桃園最高警覺：5市場2200人篩陰

6％癌症病患「打2劑疫苗」體內仍無抗體！　醫籲：考慮追打第3劑

肉肉控們衝！拿坡里「重量級腿排桶」78折爽吃　整桶塞滿罪惡腿排

海霸王集團砸6億插旗高雄85大樓　打造五星級觀光旅館逆勢突圍

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

政治熱門新聞

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

攤販怒！林昶佐只打一通電話給我　「整天捧中央是捧怎樣」

林昶佐嗆柯P講廢話　遭攤商酸騙肖

快訊／環南市場爆41例PCR陽　林昶佐急電陳時中「準備強化北市」

蘇貞昌急令陳時中赴環南市場　外圍攤商全篩檢

林昶佐為「難掩不耐」發言致歉

陳時中戴戰貓口罩！驚人背景曝光

環南市場41人PCR確診　柯文哲首回應「擴大篩檢找出的黑數」

環南市場41人確診　政院緊召會議：新一波群聚

712解封？　陳時中曝決定關鍵「等北農、屏東群聚穩定」

不管三級警戒！　陳柏惟罷免案8／28投票

快訊／林昶佐遭攤商嗆　柯文哲：講543的老百姓不想聽

獨／超狂鐵人行程曝！白髮陳其邁1天7場「燒腦會」

力拚712解封？ 侯友宜首鬆口：新北狀況往好的方向走

更多熱門

相關新聞

即／勇消殉職！妹6聲明：公布真相並立紀念碑

即／勇消殉職！妹6聲明：公布真相並立紀念碑

喬友大樓惡火造成4死22傷，勇消陳志帆葬身火場，妹妹下午出面召開記者會，發表834字聲明稿，希望盡快成立調查委員會，做成火災搶救報告書，並公開火勢與煙流擴散圖及時序、對家屬召開說明會完整交代案情，並立紀念碑，作為所有進入火場的消防員做一個保護傘，提醒下次不要再有人命無辜犧牲。

南投縣府執行防疫旅館觀光消防聯合稽查

南投縣府執行防疫旅館觀光消防聯合稽查

陳其邁：防疫旅館費5／1日起全部回溯

陳其邁：防疫旅館費5／1日起全部回溯

林昶佐被炸翻！他加碼嗆「柯文哲鬆開狗鍊」

林昶佐被炸翻！他加碼嗆「柯文哲鬆開狗鍊」

三新創團隊號召民眾送萬份免費餐點

三新創團隊號召民眾送萬份免費餐點

關鍵字：

柯文哲柯P台北市新冠疫情台灣防疫新冠肺炎疫苗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／環南市場千人PCR檢測「41人陽性」　今早緊急封閉清消

可口可樂復仇！C羅被移走

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

環南市場41確診！醫喊「出大事了」北市疫調漏洞大

iPhone 13最終設計完成！無緣「果粉最愛功能」

今日新增57例本土！北市確診數超越新北

快訊／台中北區社區再傳確診　火速設前進指揮所

快訊／環南市場「41人PCR陽性」　身分曝光

國小男童強吻高中女！　公然壓倒在地狂親

酒駕轎車闖紅燈撞飛5人！恐怖畫面曝

NONO宣布「退出艋舺雞排」正式切割！

老闆說火災是誤傳　傳道士死前4分13秒影像曝

他曾嗆「喊普篩是中共內鬼」　網：抓到了

攤販怒！林昶佐只打一通電話給我　「整天捧中央是捧怎樣」

賣台積電轉海運「1年狂賺1100萬」　專家曝光下一個航海王

更多

最夯影音

更多
騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議
傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面