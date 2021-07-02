黃世傑自爆「被請假」　黃珊珊：他在場衛生局同仁不敢說話

記者陳家祥／台北報導

台北市政府特權疫苗風波燒不停，衛生局長黃世傑在廉政委員會調查期間，請假1個月到7月27日止，引發議員質疑請假動機。黃世傑2日銷假返回崗位，還爆料是受副市長黃珊珊指示才請假。對此，黃珊珊說明，調查期間還是有利益迴避問題，有跟黃世傑說過，黃世傑也認同而提出請假。

▲台北市衛生局長黃世傑。（圖／北市府提供）



黃世傑2日在議會大會備詢時表示，請假是府方長官找他討論、建議他，用請假方式來避嫌，因衛生局、北市府有考紀會召開，長官認為他還在局長職位上，會有不良影響，所以建議他請假避嫌，「這是跟黃珊珊討論，相信黃珊珊有跟市長柯文哲討論」，而他聽了以後，為了減少府方困擾，所以他就這麼做。

黃珊珊下午在記者會上表示，今天局長到市議會，這事情主要是因為禾馨診所的事件，政風處展開調查，同時市府內部也在做行政調查。調查期間衛生局同仁有欲言又止，程序上可能礙於長官指示，有不敢說的話。

「當時我在面談的時候，同仁有請局長離開才敢說。」黃珊珊說，因此她親自跟局長說，調查期間還是迴避相關利益衝突，局長也不希望影響調查公正性，因此他提出請假暫時迴避，希望等到調查結束釐清後才不會造成更大問題。