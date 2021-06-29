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牛津研究：AZ疫苗「延後10個月」接種第2、3劑　免疫反應更提升

▲▼AZ疫苗。（圖／路透）

▲牛津研究發現，將AZ疫苗接種間隔拉長到45周，甚至更久，可產生較強的免疫反應。（圖／路透） 

中央社倫敦28日綜合外電報導

英國牛津大學今天發表研究報告指出，由牛津和英國藥廠阿斯特捷利康（ AstraZeneca，AZ）合作研發的COVID-19疫苗若將第二和第三劑施打時間延後，可提高接種者的免疫力。

法新社報導，牛津大學（Oxford University）研究發現，AZ的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗若將第一和第二劑接種間隔最多拉長到45週，可產生較強的免疫反應，而非讓免疫力減弱。

這份尚未經過同儕審查的預印本報告還指出，接種第二劑AZ疫苗後，若間隔6個月以上施打第三劑，也可引發抗體「顯著增加」，令接種者的免疫反應「大大提升」。

牛津大學試驗的主持人波拉德（Andrew Pollard） 表示：「對於疫苗供應量偏低的國家來說，這應該是令人鬆一口氣的消息。這些國家原本可能擔憂無法及時讓國人接種第二劑。」

他說：「接種第一劑疫苗後，甚至延長到10個月再施打第二劑，（免疫）反應也相當好。」

研究人員並表示，AZ疫苗第三劑施打時間若延後，結果也佳。尤其一些疫苗接種進度較快的國家，正在考慮是否有必要施打第三劑追加劑來延長免疫力。

研究的資深第一作者藍姆（Teresa Lambe）指出：「目前仍不知道，未來是否因為免疫力下降或為了提高對抗變異病毒株的免疫力，而有必要接種追加劑。」

藍姆解釋，研究顯示，AZ疫苗的「耐受性良好，並能大幅增強免疫反應」。且「如果我們發現有必要施打第三劑」，AZ疫苗的效果也樂觀。

AZ疫苗因接種後出現少數非常罕見的嚴重血栓案例，引發外界疑慮。但牛津的研究指出，普遍來說，這支疫苗引發的副作用「在相當可容忍的範圍內」，且「接種第二和第三劑後發生副作用事件的機率，比第一劑更低」。

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