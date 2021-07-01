歐盟疫苗護照今啟動！　拒核准「非歐製」印度版AZ疫苗

▲「歐盟數位COVID證明」（EU Digital COVID Certificate，俗稱歐盟疫苗護照）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

歐洲藥品監管機構（EMA）30日聲明指出，儘管印度血清研究所（Serum Institute of India）研製的AZ疫苗（Covidshield）與英國原版（Vaxzervria）化學成份相同，生產程序「仍存在差異」，因此無法批准使用，同時也不納入在1日啟動歐盟「疫苗護照」名單中。

據《法新社》報導，EMA在聲明中強調，「疫苗是生物製品，製造條件若有微小不同，即可能導致最終產品的差異，根據歐盟法規要求，生產製廠與程序過程皆需納入考量與批准」，因此即使印度Covidshield與英國AZ疫苗的化學成分、技術雷同，Covidsheld仍未獲批准。

不過，世界衛生組織（WHO）已批准使用Covidshield疫苗，並對歐盟等國拒絕批准Covidshield感到遺憾，非洲區辦事處的米希格博士（Richard Mihigo）29日指出，「AZ-Covidshield與AZ-Vaxzervia是完全相同的疫苗，單純不是歐洲製造的而已」，而大多COVAX提供非洲的AZ疫苗皆是印度研製，非洲民眾恐面臨無法入境歐盟國家等問題。

印度「血清研究所」與世衛、Covax疫苗分配平台合作數月，提供上億劑疫苗給貧窮國家施打，非洲聯盟（African Union）與非洲疾病控制中心（African Centers for Disease control and Prevention）也在28日發出聯合聲明，批評EMA拒絕承認Covidshield與中國疫苗等決策，恐「危及非洲人民接種疫苗的公平待遇。」

而「血清研究所」執行長納普拉（Adar Poonawalla）28日發出聲明，強調許多接種Covidshield疫苗民眾恐面臨無法入境歐盟等問題，因此將持續向EMA申請，希望能儘早受到官方認可。

據《華盛頓郵報》報導，歐盟1日啟動「疫苗護照」，致力復甦疫情大創的旅遊業，不過歐盟僅承認4種疫苗：輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、英版阿斯利康（AZ）與嬌生（Johnson&Johnson），而另外4種疫苗仍在「滾動審查」程序中，其中包括中國科興、俄羅斯的Sputnik、德國的CureVac與美國的Novavax，所有非歐洲製的AZ疫苗皆未納入考量。

歐盟指出，所有持「疫苗護照」民眾，只要滿足「接種歐盟批准疫苗、PCR檢測呈現陰性、已染疫康復」3項條件的至少1項，即可自由進出歐盟國家，而疫苗護照旨在提供民眾「免隔離」入境，但各國仍可根據情況，斟酌是否同步使用疫苗護照的入境規範。