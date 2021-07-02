快訊／防疫病擴散　柯文哲下令：傳染源要斷在環南市場

▲柯文哲召開防疫記者會。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心2日公布國內新增58例COVID-19確定病例，分別為57例本土、1例境外移入；另確診個案中新增15例死亡。個案分布部分，以台北市29例最多。市長柯文哲表示，環南市場是台灣重要批發市場，怕會再傳染出去，「希望把傳染源有效在環南市場就斷掉」。

柯文哲說，台北五大批發市場全部打了1.4萬多人，可是疫苗打了到發揮效果要10到14天後，因為每個人產生抗體速度不一樣。等抗體發揮作用這段時間，在做一次篩檢，把可能的感染者全部撈出來，防止散到台北市其他地方。

如果從昨天環南市昶可以做出41個PCR陽性，表示社區裡面「無症狀」黑數蠻多的，普篩好像要做，把該地區的普篩做更密集一點。

從5月12日到7月12日，北農確診人數103人、隔離中58人、解隔離45人；環南市場確診人數97人、隔離中69人、解隔離28人。柯文哲說，從這次的普篩中，好像沒有症狀的帶源者在台灣社區蠻多的，環南市場真正確診者不多。

柯文哲指出，市場感染一開始是在萬華的社區感染，後來侵入一市場，而一市場跟二市場往來密切，因此又往二市傳染。而環南市場又在一市場旁邊，所以傳到環南市場。柯強調，環南市場是台灣重要批發市場，怕會再傳染出去，「希望把傳染源有效在環南市場就斷掉」。