「群體免疫」跨一步　北京、上海18歲以上「疫苗全接種率」超8成

▲北京市18歲及以上人群新冠疫苗全程接種率突破80%。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委數據顯示，截至6月30日止，各地累計報告接種新冠疫苗已達12.446億劑次。其中，北京、天津、上海及海南等省市的18歲及以上人群疫苗全程接種率已經超80%。大陸疫病專家鍾南山曾表示，「按疫苗保護率達70%計算，中國的新冠疫苗覆蓋率需要達到近80%，才有可能形成群體免疫。」

▲天津市民前往接種點打疫苗。（圖／CFP）

《健康時報》報導，北京市於6月16日便完成18歲及以上人群新冠疫苗全程接種率突破80%。截至16日12時，北京市累計接種新冠疫苗人數為1790.1萬人，其中1559.4萬人已完成全程接種。全市累計接種新冠疫苗3339.3萬劑。

▲遊客在上海南京路步行街的臨時接種點打疫苗。（圖／CFP）

根據《上海發布》消息指出，上海市於6月29日前，已完成全程接種人數達1683.6萬人，18週歲以上人群新冠疫苗接種率達77.6%，符合群體免疫的數據。

上海市疾控中心副主任孫曉冬提到，77.6%的數字是根據新冠病毒的傳播力（R0）2.6和疫苗保護力79.34%推算出來。

目前發現新冠病毒的R0值為2.6，理想狀態是將傳播力降至1以下，即1個病例傳播不到1個人，這意味著至少有1.6個人必須有抵抗力，有效接種率需要達到1.6/2.6=61.54%。同時，新冠疫苗保護率也並非100%，經測算，新冠疫苗效力約為79.34%，用61.54%除以79.34%，便得到77.6%的群體免疫數據。

此外，海南省及天津市也雙雙在18歲及以上人群新冠疫苗全程接種率突破80%，其中，海南省截至6月30日22時，新冠疫苗全程2劑次接種人數突破683萬。目前海南省累計接種新冠疫苗1411.5萬劑，18歲以上人群兩劑次疫苗覆蓋率達88.5%，全人群兩劑次疫苗覆蓋率達67.8%。