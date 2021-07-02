公鼠成功懷孕遭疑不合倫理　作者「因好奇研究」已撤論文

▲「公鼠懷孕」實驗遭外界質疑研究價值低，有倫理爭議。（圖／取自Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸科學家團隊上個月宣布創全球首例研究，不但讓公老鼠成功懷孕，並且生下10隻小老鼠。該研究於上個月10日發表在BioRxiv預印本上。但綜合陸媒今（2日）消息指出，這項研究引起「不合倫理規範爭議」，作者經慎重考慮，已向BioRxiv提交撤稿請求。

據了解，自然界中已知的雄性懷孕生育後代的物種只有海龍科（包括海馬、風笛魚和海龍在內的魚類）生物，關於雄性是否能夠承擔孕育後代一任仍尚未有定論。在整個自然界中，雄性孕育後代是一種極其罕見的現象。

綜合陸媒報導稱，這項實驗中，大陸科學家通過閹割雄鼠、縫合雄鼠和雌鼠交換血液、給雄鼠移植子宮、再向子宮中移植胚胎的方式，從雄鼠體內發育、剖產出了10隻幼鼠。該研究6月10日發表在BioRxiv預印本上（尚未正式發表，未經同行評議），6月16日更新。

▲ 大陸科學家移植子宮胚胎給公鼠，與母鼠共享血液 。（圖／翻攝 bioRxiv.org ）

這項實驗雖然成功，不少人提出，「公鼠懷孕」實驗動物代價太大、價值低，質疑不符合倫理規範。作者己慎重思考，不想擴大不必要的爭議，近期已經決定要撤回在BioRxiv上的文章，已向BioRxiv提交撤稿請求。

對於撤回文章的舉動，該論文第一作者和通訊作者張榮佳在一份Pubpeer上的公開聲明中表示「我們起初以為我們的研究只是一個科學調查，我們只是為了『好奇』而做實驗。我們沒想到會有這麼多非科學的反饋。」

張榮佳強調，請不要將大鼠模型與人類聯繫起來。關於動物倫理，他強調，盡量減少使用動物的數量，並可能減少動物的痛苦。手術階段使用的老鼠數量減少了60隻；所有手術均在麻醉狀態下進行，採取剖腹產。並有既往文獻支持，在整個實驗過程中動物均未出現尖叫等疼痛癥狀。

最後作者提醒，請謹慎使用預印論文，因為它們還沒有通過同行評審。將預印本的結論與科學事實等同誇大是不恰當的。「請不要把非科學因素帶入科學研究。」