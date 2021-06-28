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妻剖腹產！他難掩慾望求歡　見肚皮「秒跪地哭喊」：對不起

▲▼懷孕 孕婦 示意圖 。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲「懷胎十月」的過程其實相當辛苦 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

每個媽媽「懷胎十月」的過程都相當辛苦，產後又必須經歷各種恢復及護理。最近狐搜親子專欄《孕育乖寶寶》就分享一起案例，一名男子在老婆生產完後，給予無微不至的照顧，但有次按耐不住想求歡時，掀開妻子衣服看到肚皮後立刻跪地道歉不斷哭喊「對不起」。

大陸一對新手爸媽小斌和小美（均為化名），在小美懷胎十月生產前，因為孩子發育得太好，醫生就告知「順產恐怕有難度」，於是聽取醫生建議選擇剖腹產，最終也平安生下小孩。

為了幫妻子分擔壓力，小斌在小美懷孕期間，就一直在學習關於孕婦的護理知識，醫生交代的後期護理要求他也都認真聽取，只為了盡力幫助小美分擔壓力。而在他的細心照料下，小美也恢復的不錯，於是小斌便想行夫妻生活。

怎料，小美卻表現出極大不願，情急之下小斌竟直接扯開小美的衣服，然而眼前的一幕讓小斌瞬間跪地痛哭，不斷向妻子說「對不起」。原來，小美在生產完傷口縫合後，肚子還留下明顯的「蜈蚣疤痕」。

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▲掀開妻子的衣服，小斌見她肚子上的「蜈蚣疤痕」，才意識到自己並未尊重妻子，相當懊悔。（圖／翻攝自《孕育乖寶寶》）

《孕育乖寶寶》提到，許多新手爸爸都會有「認為妻子恢復得不錯」這種情況，雖然知道生小孩會留下傷疤，但卻不知這痕跡是如此的怵目驚心。

專家則建議，應該要「尊重產後媽媽、補充足夠的營養、關注產後媽媽的心理健康、多給予產後媽媽陪伴。」因為作為一個媽媽其實是一件非常不容易的事，除了要面臨身體的考驗外，還需心理上的自我面對。

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