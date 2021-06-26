生前曝已懷孕疑1屍2命！中山大學女碩生慘死租屋處　相驗結果曝

▲高雄地檢署檢察官裁定在6月28日進行解剖。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

中山大學諾魯共和國籍的女碩士生被房東發現陳屍在租屋地，經過初步相驗，發現死者至少死亡3天到5天的時間，所以無法從外觀來初步判斷死因，檢察官裁示在28日進行解剖釐清死因，但據了解名女碩士生疑似有身孕。

高雄市三民區一名諾魯共和國籍的34歲中山大學女大生，在25日晚間6時被發現陳屍在租屋處，由於屍體已發出惡臭，房東在女大生住處外聞到異味，敲門無人回應後立刻報警，與警方一同開門進入屋內，發現女大生躺在地上，身體無外傷但發出惡臭，估計死亡多時，警方已採證，此外，經過通報之後，確定女大生非居家檢疫、也非居家隔離對象，衛生局將不採檢，交由司法相驗。

26日上午經過初驗，發現死亡時間大約是3到5天的時間，屍體浮腫，沒有外傷，所以無法從外觀了解死因，法醫先進行PCR採檢，確定是否有染疫，另外她的朋友轉述，在今年2月的時候有透露自己懷孕，不過外籍女碩士生平常較為「獨來獨往」，是否有去進行產檢，這個部分也無法證實，所以裁定6月28日解剖複驗，確認死因。

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