15歲女與學長愛過30次慘遭甩！傷心墜樓才知懷孕　IG悲控絕情男

▲北市18歲陳姓男子嘿休15歲學妹卻甩鍋，導致學妹跳樓所幸獲救。（示意圖／Tirachard Kumtanom／取自免費圖庫stocksnap）

記者黃宥寧／台北報導

北市18歲陳姓男子與15歲小兩屆學妹談戀愛，愛得濃烈交往僅5個月，留下愛的痕跡共30次。沒想到陳男厭倦後向少女談分手，挽回不了男友的少女跳樓欲輕生，緊急送醫後赫然得知自己懷有身孕，男方便大搞消失。少女在母親陪同下，到醫院引產後及通報。士林地檢署依對14歲以上未滿16歲少女性交罪將陳男提起公訴。

陳男與年僅15歲學妹小喬（化名）在去年1月1日交往一直到同年5月27日，交往期間，兩人在小喬信義區住家、陳男內湖住家及U2電影院共發生過性行為共30次。

小喬對陳男死心踏地，但卻在交往期間感到男友似乎對她越來越不重視，同年7月3日兩人相約聊聊，沒想到陳男向小喬提出分手，傷心欲絕的小喬不斷試圖挽回男友，但男友不領情便離開。低落的小喬，便在發生爭執後負氣跳樓。

緊急送醫後，所幸小喬撿回一條寶貴性命，但護士同時也告訴小喬懷有身孕了。小喬又驚又喜想把好消息告訴陳男，但陳男卻避而不見，難過的她只好靠社群軟體IG不斷發文抒發心情。

在同月21日仍得不到男友回覆的小喬，只好向媽媽坦白一切，並在媽媽陪同下到醫院將胎兒引產。由於小喬未滿16歲，幫她引產的醫院了解來龍去脈後也同時通報警局。

陳男偵查時坦承犯罪，檢察官根據小喬證詞及悲傷的IG貼文，認定2人發生性行為時，小喬仍是未滿16歲的少女，陳男已觸犯對14歲以上未滿16歲少女性交罪，依妨害性自主將他提起公訴。

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