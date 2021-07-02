莫德納桃園新打法　等待、注射、觀察長輩坐同位置

▲鄭文燦2日視察桃園巨蛋莫德納接種首日，77歲至78歲長者施打情況，並向長輩致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心配賦莫德納疫苗2日開始施打，桃園市長鄭文燦視察第一天77至78歲長者施打狀況，鄭文燦表示，首日施打狀況非常踴躍，各接種站秩序良好，也未出現大排長龍狀況，上一輪未施打79歲以上長者可於每日11時許至各社區接種站補打疫苗。另外，感謝各站醫護團隊提供友善環境與服務，以提高長者施打疫苗意願。

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▲桃園市長鄭文燦2日視察位於桃園巨蛋莫德納疫苗施打情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市長鄭文燦今日上午9時許先後前往桃園巨蛋體育館、蘆竹區大竹國中、大園區大園國小與新屋區新屋國小，視察疫苗接種站運作狀況。鄭文燦指出，桃園市設置29個社區接種站，今日起連續三天以分齡、分組方式為長者接種疫苗，今日以77至78歲長者與67至68歲原住民長者施打；明日則是75至76歲長者與65至66歲原住民長者；4日則是73至74歲長者與63至64歲原住民長者。

▲桃園市2日莫德納疫苗施打狀況，長者依序等候接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦提及，高齡保護是對抗新冠肺炎之重要對策，疫苗是安全、有效、健康的，能確實提升長者免疫力與保護力，今起連續三天施打計畫完成後，將休息一天，接下來是72歲至65歲長者安排另一個年齡層進行施打。桃園市上一輪長者疫苗接種率非常高，預估目前獲配疫苗數量還不太夠，市府將積極向中央反應，希望順利一路打到65歲，市府將以精準、友善、有序三大目標，全力執行疫苗接種計畫。

▲桃園市2日莫德納疫苗施打狀況，長者等候醫護人員指示接種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，榮總桃園分院院長盧星華改良日本「宇美町式」注射法，創新設計更加友善的「桃園打法」，長者從等待、注射到觀察都坐在同一位置上，由醫護人員分區為長者施打，今日在桃園巨蛋體育館場地分成4區域，每區40人，一輪可完成160人，施打效率相當高，每個區域接種完畢還會進行座位環境清消，再繼續下一輪施打。長者們從進來到離開都坐在同一個位子上，完全不需再移動，所以反應都非常好。

此外，針對今日起啟動的入境普篩工作，入境PCR篩檢有助於國境防疫，其實很早就主張支持二採PCR措施，希望在機場建立緊密的國門防線，才能確保整個台灣社區安全。但這需要空間、設備與人力，相信桃機機場公司與主管單位會備妥最好的安排，桃園地區醫院也會支援採檢工作。

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