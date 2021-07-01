明天起入境旅客全面普篩　桃機緊急檢討後送與篩檢能量

▲針對印度Delta變種病毒來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心宣布，明起入境旅客一律進行普篩，圖為桃園機場設置的臨時篩檢站。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於印度Delta變種病毒已入侵台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官1日指出，明起機場入境旅客一律進行普篩，採檢陽性者都要做病毒基定序；為此，桃園機場1日召集各單位開會研商，針對入境旅客全面普篩、相關篩檢能量與陽性旅客後送等相關議題進行討論。部分旅客對於入境普篩政策多表認同，但亦有旅客並不認為有助於提升防疫，質疑有點重複。

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▲中央流行疫情指揮中心宣布，明起入境旅客一律進行普篩，圖為桃園機場出境候機室，旅客穿著防護衣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官1日表示，針對「重點高風險國家」旅遊史入境旅客維持現行專案，另外增加10至12天以「家用快篩」採檢1次。其餘入境旅客一律PCR採檢1次，檢疫14天期間，除於12至14天採檢PCR，另增加10至12天以「家用快篩」採檢1次，所有入境旅客，只要檢驗陽性者，均進行病毒基因定序。

▲中央流行疫情指揮中心宣布，明天起入境旅客一律進行普篩，圖為桃園機場設置的臨時篩檢站。（圖／記者沈繼昌翻攝）

對此，桃園機場公司1日下午緊急召集常駐機場包括航警局、疾管署、移民署、台北關、動植物防檢局等長機場駐單位進行討論，針對2日起入境旅客全面進行PCR篩檢政策相關議題提出討論，由於桃機目前僅設10間臨時篩檢室，未來如何消化每天數百名入境旅客、陽性旅客後送與相關人力是否充足等議題。

▲中央流行疫情指揮中心宣布，明起入境旅客一律進行普篩，圖為出境旅客認為此政策有點重複。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，1日入出境旅客對中央流行疫情指揮中心臨時推出入境一律普篩政策多表認同，認為多做一次普篩，可確認自己是否染疫，多一層檢測對自己與家人都一層保護；但亦有旅客認為多此一舉，出境飛機起飛前三天已做過PCR檢測，入境前在他國也會做過，入境後還要再做，短時間密集篩檢，似乎有點重複。

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