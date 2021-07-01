遭匡列居隔卻大玩「躲貓貓」　男多次拒配合採檢下場慘

▲桃園市衛生局長王文彥指出，王姓男子因與確診者有接觸被列為居隔對象，卻拒絕配合衛生局疫調人員提供居住地，1日凌晨被警方查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園衛生局日前疫調時發現王姓男子曾與確診者有接觸，將王匡列為居家隔離對象，但王男卻拒絕提供居住地點也不配合採檢，衛生局會同警方確定王男落角處，1日凌晨在中壢區中原大學附近查獲；衛生局長王文彥指出，疫調人員多次聯繫王到部桃接受採檢，但均不配合，目前王男已接受採檢並送至其住處進行居隔，等警政系統確立後將對王男進行裁罰。

▲桃園市王姓男子因與確診者有接觸被匡列居隔對象，但拒絕提供住處與採檢，中壢警方1日凌晨在中原大學附近查獲王男。（圖／翻攝自臉書《我是中壢人》）

王文彥表示，衛生局人員30日凌晨通知王姓男子去部桃進行採檢，因為他與個案14590有接觸，衛生局疫調人員早於上月27日聯繫王姓男子配合採檢，但王堅持不透露住在哪裡，只好請警方協助，後來查出王落腳地方，但在現場也沒發現，後來再以電話聯繫，通知他到部立桃園醫院採檢，也告訴他採檢時間，結果又沒去，後來衛生局人員一直追蹤，1日凌晨確定他在中壢區某親友住處家落腳。

▲桃園市王姓男子因與確診者有接觸被匡列居隔對象，中壢警方1日凌晨著防護衣通知王男到部桃採檢。（圖／翻攝自臉書《我是中壢人》）

王文彥說，1日凌晨1點半左右，衛生局同仁與中壢警分局普仁派出所員警在中原大學附近查到王男，把他帶至部桃進行採檢，採檢後將他帶至其住家，以一人一室進行居家隔離，因為王多次拒絕提供駐處與被配合到定點採檢，衛生局將等整個警政系統確定好後，將針對王男違反傳染病防治法進行裁罰。

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