北市疫情狂燒卻請假　黃世傑爆「被請假」：黃珊珊建議避嫌

▲北市衛生局長黃世傑。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市政府特權疫苗風波燒不停，衛生局長黃世傑在廉政委員會調查期間，請假1個月到7月27日止，引發議員質疑請假動機。但黃世傑2日銷假返回崗位，並與市長柯文哲、副市長黃珊珊等人，一起陪同衛福部長陳時中巡視環南市場，下午將出席議會大會。

再好心肝疫苗風暴爆發後，黃世傑仍每天照常出席北市的防疫記者會，但日前突然「消失」，經查後發現黃已向市府告假1個月，時間為6月28日至7月27日，相關職務由副局長陳正誠代理。

外傳，此次黃世傑請假、銷假上班，都是副市長黃珊珊的建議。而黃世傑下午在議會時也證實，請假1個月是黃珊珊跟他面談，府方建議他這樣做，自己非常希望留在崗位上。

由於預算遭卡關，黃世傑今天下午到議會備詢護預算。面對北市議員苗博雅詢問，黃世傑坦言，副市長黃珊珊找他討論、建議他請假，要「避嫌」考紀委員會，可能還有北市府廉政委員會，但他本人是希望回來做事。

黃世傑表示，請假是府方長官找他討論、建議他，用請假方式來避嫌，因衛生局、北市府有考紀會召開，長官認為他還在局長職位上，會有不良影響，所以建議他請假「避嫌」，這是跟副市長黃珊珊討論，相信黃有跟市長討論。

北市議員簡舒培問黃世傑「你是被請假」？黃回說，是「建議請假」，他聽了以後，為了減少府方困擾，所以他就這麼做。而不請假是否會影響考績會、廉政委員會？黃說，「他們認為是，我是很公正的人」，而公文理論上還是會經過機關首長。簡追問市府希望請假刻意迴避調查？黃說，這部分他就不知道怎麼操作。

被問及是否覺得公道？黃世傑說，他非常抱歉製造很多困擾，就是疫苗事件，起頭是他交辦，才有一路延續下來。被追問有無交代好心肝疫苗？煌說，「沒有，我不清楚」。