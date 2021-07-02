　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市疫情狂燒卻請假　黃世傑爆「被請假」：黃珊珊建議避嫌

▲▼柯文哲、黃珊珊、蔡炳坤、黃世傑等人召開防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲北市衛生局長黃世傑。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府特權疫苗風波燒不停，衛生局長黃世傑在廉政委員會調查期間，請假1個月到7月27日止，引發議員質疑請假動機。但黃世傑2日銷假返回崗位，並與市長柯文哲、副市長黃珊珊等人，一起陪同衛福部長陳時中巡視環南市場，下午將出席議會大會。

再好心肝疫苗風暴爆發後，黃世傑仍每天照常出席北市的防疫記者會，但日前突然「消失」，經查後發現黃已向市府告假1個月，時間為6月28日至7月27日，相關職務由副局長陳正誠代理。

外傳，此次黃世傑請假、銷假上班，都是副市長黃珊珊的建議。而黃世傑下午在議會時也證實，請假1個月是黃珊珊跟他面談，府方建議他這樣做，自己非常希望留在崗位上。

由於預算遭卡關，黃世傑今天下午到議會備詢護預算。面對北市議員苗博雅詢問，黃世傑坦言，副市長黃珊珊找他討論、建議他請假，要「避嫌」考紀委員會，可能還有北市府廉政委員會，但他本人是希望回來做事。

黃世傑表示，請假是府方長官找他討論、建議他，用請假方式來避嫌，因衛生局、北市府有考紀會召開，長官認為他還在局長職位上，會有不良影響，所以建議他請假「避嫌」，這是跟副市長黃珊珊討論，相信黃有跟市長討論。

北市議員簡舒培問黃世傑「你是被請假」？黃回說，是「建議請假」，他聽了以後，為了減少府方困擾，所以他就這麼做。而不請假是否會影響考績會、廉政委員會？黃說，「他們認為是，我是很公正的人」，而公文理論上還是會經過機關首長。簡追問市府希望請假刻意迴避調查？黃說，這部分他就不知道怎麼操作。

被問及是否覺得公道？黃世傑說，他非常抱歉製造很多困擾，就是疫苗事件，起頭是他交辦，才有一路延續下來。被追問有無交代好心肝疫苗？煌說，「沒有，我不清楚」。

ET快訊
快訊／批簡舒培扭曲事實　黃珊珊：拿得出證據「我願意退出政壇」
正妹人妻躺地玩Switch畫面超兇！　「打電動最舒服姿勢」掀
快訊／林昶佐遭攤商嗆　柯文哲：講543的老百姓不想聽
快訊／不管三級警戒！　陳柏惟罷免案8／28投票
快訊／桃園離婚夫妻雙雙確診！　感染源曝光
媽我快不能呼吸了！孝子解隔前遇死劫　最後LINE對話曝光
歐盟「疫苗護照」只認這4支疫苗！　COVAX：WHO批准的8
快訊／中選會決議：4大公投案延至12月18日投票
北市確診男帶家人去宜蘭泡湯住宿！　去過這家酒店
快訊／病毒二次感染！　柯文哲：確診者康復解隔又確診
北市本周累計40人染疫　12區確診數分布「北投最多」
快訊／陳其邁枋山專案圍堵Delta　2179人採檢出爐
LIVE／北農群聚燒不完　柯文哲親上火線說明

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／批簡舒培扭曲事實　黃珊珊：拿得出證據「我願意退出政壇」

北市3日起開放72歲以上長者電話預約　13處施打地點一次看

環南市場41人確診「停業3天」　黃珊珊：考慮停收攤商租金

快訊／不管三級警戒！　陳柏惟罷免案8／28投票

快訊／林昶佐遭攤商嗆　柯文哲：講543的老百姓不想聽

新北長者今開打莫德納疫苗　接種率96.9％、17618人完成施打

4大公投案延至12／18理由曝光　8大重要期程一次看

「跟教科書寫的不一樣」　柯文哲：市場變成台灣最主要感染來源

快訊／防疫病擴散　柯文哲下令：傳染源要斷在環南市場

快訊／中選會決議：4大公投案延至12月18日投票

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

原民妹示範如何讓男生對妳心動 跳求偶舞網友笑瘋：憑實力單身

王家梁公開健身餐被吐槽是「狗罐頭」ＸＤ　江宏傑向陳漢典學跳舞…崩潰：我有肢障！

曾莞婷新造型！長髮→短髮　被讚「逆齡」笑了：朋友說我像大學生

婦人談網戀...賣房挺「機師男友」 1800萬歸零！向女兒借錢才知被騙

快訊／批簡舒培扭曲事實　黃珊珊：拿得出證據「我願意退出政壇」

北市3日起開放72歲以上長者電話預約　13處施打地點一次看

環南市場41人確診「停業3天」　黃珊珊：考慮停收攤商租金

快訊／不管三級警戒！　陳柏惟罷免案8／28投票

快訊／林昶佐遭攤商嗆　柯文哲：講543的老百姓不想聽

新北長者今開打莫德納疫苗　接種率96.9％、17618人完成施打

4大公投案延至12／18理由曝光　8大重要期程一次看

「跟教科書寫的不一樣」　柯文哲：市場變成台灣最主要感染來源

快訊／防疫病擴散　柯文哲下令：傳染源要斷在環南市場

快訊／中選會決議：4大公投案延至12月18日投票

圍堵Delta病毒！秘魯嬤看診匡枋寮醫院接觸醫護　7104人PCR出爐

Max Mara掀「火龍果色」熱潮！　早春草編拎籃生火、經典大衣變輕巧

葉庭瑜／最強疫苗留給邊境防守　彈性優化接種規定

新光金重申前獨董李勝彥指控「均非事實」 法院已駁回

台南研擬夜市「復業規定」　黃偉哲盼兼顧防疫並降低夜市攤商生計衝擊

發現洗衣機口吐白沫！　貓管家「秒衝客廳」通知媽：出事了阿母

徐若瑄、舒淇、林依晨42大咖力挺！　黃裕翔《與你同行》致敬醫護

大陸豬價降至85元／公斤　養豬戶5月虧損跌破平衡點

天天下廚想不出新菜色？XO醬拌麵、蘿蔔糕　「3道快速料理」主婦必學

半個月國旅退訂金額破2億　旅遊電商推2022未來旅行救觀光業

台中長髮裸女逛大街！無罩拉扯BMW男　警急調監視器曝真相

政治熱門新聞

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

攤販怒！林昶佐只打一通電話給我　「整天捧中央是捧怎樣」

林昶佐嗆柯P講廢話　遭攤商酸騙肖

快訊／環南市場爆41例PCR陽　林昶佐急電陳時中「準備強化北市」

蘇貞昌急令陳時中赴環南市場　外圍攤商全篩檢

陳時中戴戰貓口罩！驚人背景曝光

林昶佐為「難掩不耐」發言致歉

環南市場41人PCR確診　柯文哲首回應「擴大篩檢找出的黑數」

環南市場41人確診　政院緊召會議：新一波群聚

712解封？　陳時中曝決定關鍵「等北農、屏東群聚穩定」

獨／超狂鐵人行程曝！白髮陳其邁1天7場「燒腦會」

力拚712解封？ 侯友宜首鬆口：新北狀況往好的方向走

快訊／新北5664人有環南、北農接觸史　10天找出10人確診

快訊／新北屠宰場全員PCR結果出爐！624人全陰性

更多熱門

相關新聞

即／鳳山大樓5人染疫！639人篩檢結果曝

即／鳳山大樓5人染疫！639人篩檢結果曝

高雄市鳳山區某大樓爆發大樓群聚，疑似因電梯狹小造成接觸媒介，已有5人染疫。衛生局擴大匡列社區住戶、周邊店家、職場接觸者進行篩檢，共有344人應進行PCR檢測，目前已知337人檢測結果陰性，有7人未出爐；另匡列295人進行快篩，均為陰性；此案共計有203人列為居家隔離對象。

「群體免疫」跨一步 北京、上海18歲以上「疫苗全接種率」超8成

「群體免疫」跨一步 北京、上海18歲以上「疫苗全接種率」超8成

關鍵字：

柯文哲柯P台北市新冠疫情台灣防疫新冠肺炎疫苗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／環南市場千人PCR檢測「41人陽性」　今早緊急封閉清消

可口可樂復仇！C羅被移走

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

環南市場41確診！醫喊「出大事了」北市疫調漏洞大

iPhone 13最終設計完成！無緣「果粉最愛功能」

快訊／台中北區社區再傳確診　火速設前進指揮所

今日新增57例本土！北市確診數超越新北

快訊／環南市場「41人PCR陽性」　身分曝光

國小男童強吻高中女！　公然壓倒在地狂親

酒駕轎車闖紅燈撞飛5人！恐怖畫面曝

老闆說火災是誤傳　傳道士死前4分13秒影像曝

NONO宣布「退出艋舺雞排」正式切割！

他曾嗆「喊普篩是中共內鬼」　網：抓到了

攤販怒！林昶佐只打一通電話給我　「整天捧中央是捧怎樣」

外送燒臘飯300元　趙正平打開愣住：是我太傻？

更多

最夯影音

更多
騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議
傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面