環南爆疫情！三級再延長？　侯友宜：期待712一定有好結果

記者蔡文鈴／新北報導

北農、環南市場爆出群聚感染！外界憂心712微解封恐怕不樂觀，對此，新北市長侯友宜2日下午於疫情記者會表示，目前還在警界三級，希望跟北市區域聯防全力守住，快速把環南市場的問題處理好，共同解決，期待712一定要有好結果。

侯友宜表示，面對個案出來，目前全力以赴在區域聯防、守住環南，快速整理問題讓染疫者獲得更好的安頓，共同面對解決，調整步伐，期待712一定要有好結果。

侯友宜說，要帶著謙卑努力面對疫情，做好自己的事，大家要團結在一起，不分雙北、地方、中央，大家同心齊力解決環南市場的問題，一定很快可已解決，面對再大的困難台灣都能度過，因此「7月12號我看到的是好結果，大家加油」。

指揮官陳時中昨在記者會上透露餐廳、夜市等與餐飲解封指引細節，但今日爆出環南群聚案例，解封恐怕生變，陳時中今天也在記者會表示，相關餐飲指引已經準備差不多，「不過時機似乎不對」，現在要加快腳步控制疫情，可能等大家心情比較穩定再來對外公布。

指揮中心公布，國內2日新增57例本土病例(其中22例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為25例男性、32例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月22日至7月1日。

個案分布以台北市29例最多，其次為新北市15例、新竹縣4例、桃園市及基隆市各3例、台中市2例、新竹市1例；其中28例為已知感染源、6例關聯不明、23例調查中，相關疫情調查持續進行中。

▼新北防疫記者會0702，侯友宜。（圖／翻攝直播）

