　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林昶佐被嗆到「雙眼無神」　網見證「事故現場」嘆：被在地人噴夠丟臉

記者邱晟軒／綜合報導

環南市場爆發群聚感染！指揮中心今（2日）緊急召開記者會，無黨籍立委林昶佐當面吐槽柯文哲是在「講廢話」，卻當場遭到自治會會長怒嗆從未關心市場，「你有替在地發言過嗎」。消息傳出後，引起批踢踢網友震撼，直呼「絕對是今天的名畫面」、「以為撿到槍，結果被反殺」。

台北市環南市場昨（1日）進行大規模PCR篩檢，結果今上午出爐，發現有41人呈現陽性反應，今早7點半緊急封閉清空消毒。對此，陳時中趕往現場掌握最新狀況，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、衛生局長黃世傑、立委林昶佐也到場陪同。

▲▼陳時中 柯文哲視察環南市場 台北市環南市場PCR結果41陽性清消後 林昶佐遭嗆。（圖／記者屠惠剛攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林昶佐遭自治會會長（圖右紅背心者）嗆：騙肖！你有關心過？（圖／記者屠惠剛攝）

不過臨時記者會現場卻意外爆發插曲。柯文哲講話到一半，林昶佐硬是打斷，並怒嗆「這段期間疫情下降還是延燒，大家都很清楚，很多防疫嘗試，聽起來甚至覺得是廢話，就像是一開始就說來往人員複雜沒辦法篩檢，但現在也是篩檢了」

不料，沒等林昶佐講完，在旁邊的環南市場自治會長林勝東開嗆林昶佐，「你是中正萬華區的立委，從以前到現在，有替在地百姓發言過嗎，沒有啊！枉費我在挺你，騙肖！給人吐槽而已，你現在才來關心我們，浪費我這麼挺你！」

▲▼陳時中 柯文哲視察環南市場 台北市環南市場PCR結果41陽性清消後。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳時中、柯文哲視察北市環南市場。（圖／記者屠惠剛攝）

消息曝光後，有網友就在批踢踢八卦板發文表示，林昶佐的萬華票應該會大減，愛作秀笑死，本來這個局柯文哲完全是挨打局面，「結果自己愛作秀被反殺」。

立刻引起批踢踢網友驚呆，紛紛留言「絕對是今天的名畫面」、「以為撿到槍，結果被反殺」、「這種時候應該不要發言 可惜他不懂」、「笑死！被在地的直接噴」、「只會在出事時出現的民意代表」、「所以到底去過幾次啦」、「大立委被嗆到雙眼無神」。

▼林昶佐遭嗆，引爆鄉民熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

▲林昶佐遭嗆，引爆鄉民熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

▲林昶佐遭嗆，引爆鄉民熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

ET快訊
快訊／新北5664人有環南、北農接觸史　找出10人確診
快訊／林昶佐道歉了！「的確是自己不好」：跟林會長說聲歹勢
唐綺陽公開下半年運勢！ 　「3星座」迎好運
老闆認了警鈴大響喊誤觸　竟拖勇消下水：專業也判斷錯誤命喪火窟
D社曝鹹濕群組對話！勝利：脫光她，我們一起吃掉她
獨／4人枉死真相曝！他濃煙中9F衝1F逃生　警竟狂斥：回房間
最精采記者會！林昶佐遭會長反殺「變臉語塞」　網嗨爆
D社出手！勝利招待「台灣貴客」淫亂對話曝光　劉仁碩：我準備2

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北農、環南市場群聚連環爆！綠議員喊話中央：開放全國攤商打疫苗

被Delta嚇到！屏東莫德納施打現人潮　長輩補打「改列7／6後接種」

疫苗獨厚「吳柏毅、傅胖達」！ 麥當勞外送員怒：我們不是人？

市場炸52確診「還敢開放夜市」　鄉民揪1關鍵怕爆：10天後見效

LIVE／環南疫調緊急發「警示簡訊」　陳時中最新說明

全台血庫拉警報！7／6來這裡捐血　還有500元超商禮券可以拿

最精采記者會！網見林昶佐「臉部微妙變化」嗨爆　超嘴對話曝光

勇消陳志帆殉職！友人淚憶「總是帶著微笑」曝暖舉：認識你很好

「戒必適膜衣錠」驗出亞硝胺類不純物　輝瑞：暫時停止全球供貨

環南市場人員暫勿移動！5措施圍堵病毒　陳時中：疫調跟時間賽跑

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

原民妹示範如何讓男生對妳心動 跳求偶舞網友笑瘋：憑實力單身

王家梁公開健身餐被吐槽是「狗罐頭」ＸＤ　江宏傑向陳漢典學跳舞…崩潰：我有肢障！

曾莞婷新造型！長髮→短髮　被讚「逆齡」笑了：朋友說我像大學生

婦人談網戀...賣房挺「機師男友」 1800萬歸零！向女兒借錢才知被騙

北農、環南市場群聚連環爆！綠議員喊話中央：開放全國攤商打疫苗

被Delta嚇到！屏東莫德納施打現人潮　長輩補打「改列7／6後接種」

疫苗獨厚「吳柏毅、傅胖達」！ 麥當勞外送員怒：我們不是人？

市場炸52確診「還敢開放夜市」　鄉民揪1關鍵怕爆：10天後見效

LIVE／環南疫調緊急發「警示簡訊」　陳時中最新說明

全台血庫拉警報！7／6來這裡捐血　還有500元超商禮券可以拿

最精采記者會！網見林昶佐「臉部微妙變化」嗨爆　超嘴對話曝光

勇消陳志帆殉職！友人淚憶「總是帶著微笑」曝暖舉：認識你很好

「戒必適膜衣錠」驗出亞硝胺類不純物　輝瑞：暫時停止全球供貨

環南市場人員暫勿移動！5措施圍堵病毒　陳時中：疫調跟時間賽跑

快訊／新北5664人有環南、北農接觸史　10天找出10人確診

台股力守17700點大關！傳產遇亂流　指數小跌3點收17710點

撞擊畫面曝！公車連環撞大樹貫穿車頭　乘客、司機、騎士6濺血

台塑生醫力挺防疫　兩度捐贈防疫物資

超商開賣鼎王烏梅汁！獨家4款酸甜冰品　黑丸仙草雪糕每口都料

林昶佐為「難掩不耐」發言致歉：請老朋友繼續給予鞭策

貨櫃三雄帶頭殺「水手暈船？」　法人：運價再創新高、旺季還沒到

北韓控管邊境鬧饑荒！俄羅斯外交官攜眷「大舉撤逃」

39歲宋慧喬根本還是少女！朦朧「床照」曬男友視角

輪胎經營權之爭淪互告！泰豐提六點反擊南港　

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

生活熱門新聞

快訊／環南市場千人PCR檢測「41人陽性」　今早緊急封閉清消

快訊／環南市場「41人PCR陽性」　身分曝光

快訊／台中北區社區再傳確診　火速設前進指揮所

他曾嗆「喊普篩是中共內鬼」　網：抓到了

環南市場41人陽性！網狂抖完蛋：712不指望了

環南市場41確診！醫喊「出大事了」北市疫調漏洞大

44天就控制疫情！日本人讚「台灣好猛」　網揭1關鍵

即／竹科員工確診！企業604員工急快篩

今發疫情警示簡訊　陳時中：收到快去採檢

嗆周玉蔻屁股鬆！館長邀「穿比基尼」見真章

林昶佐遭洗臉　鄉民驚呆：超丟臉

陳時中：別爭吵！守住這波就會贏

環南市場爆41確診！鄉民力挺柯文哲

最猛記者會！網見林昶佐臉部變化嗨爆

更多熱門

相關新聞

最猛記者會！網見林昶佐臉部變化嗨爆

最猛記者會！網見林昶佐臉部變化嗨爆

北市環南市場今日爆出41人確診，衛福部長陳時中偕同陳吉仲、王美花等人，與市場柯文哲一同視察。到場關心的立委林昶佐當場直指柯P講廢話，怎料話才一出，卻被自治會會長嗆「你有替在地百姓發言過嗎？」消息曝光後，立刻掀起熱議，就有不少鄉民表示，「他到底去現場幹什麼？笑死」、「以為撿到槍，結果被反殺」。

環南市場人員暫勿移動！5措施圍堵病毒　陳時中：疫調跟時間賽跑

環南市場人員暫勿移動！5措施圍堵病毒　陳時中：疫調跟時間賽跑

快訊／當面被嗆「演戲」　林昶佐：民代必須承擔攤商情緒

快訊／當面被嗆「演戲」　林昶佐：民代必須承擔攤商情緒

嗆柯P講廢話！林昶佐臉書被灌爆「這不是演唱會」

嗆柯P講廢話！林昶佐臉書被灌爆「這不是演唱會」

黃郁芬批北市防疫掉漆　柯文哲疏失恐成三級警戒延長主因

黃郁芬批北市防疫掉漆　柯文哲疏失恐成三級警戒延長主因

關鍵字：

林昶佐萬華柯文哲陳時中環南市場

讀者迴響

熱門新聞

快訊／環南市場千人PCR檢測「41人陽性」　今早緊急封閉清消

可口可樂復仇！C羅被移走

快訊／環南市場「41人PCR陽性」　身分曝光

快訊／台中北區社區再傳確診　火速設前進指揮所

國小男童強吻高中女！　公然壓倒在地狂親

酒駕轎車闖紅燈撞飛5人！恐怖畫面曝

老闆說火災是誤傳　傳道士死前4分13秒影像曝

iPhone 13最終設計完成！無緣「果粉最愛功能」

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

NONO宣布「退出艋舺雞排」正式切割！

他曾嗆「喊普篩是中共內鬼」　網：抓到了

外送燒臘飯300元　趙正平打開愣住：是我太傻？

環南市場41人陽性！網狂抖完蛋：712不指望了

林昶佐嗆柯P講廢話　遭攤商酸騙肖

賣台積電轉海運「1年狂賺1100萬」　專家曝光下一個航海王

更多

最夯影音

更多
騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議
傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面