林昶佐被嗆到「雙眼無神」　網見證「事故現場」嘆：被在地人噴夠丟臉

記者邱晟軒／綜合報導

環南市場爆發群聚感染！指揮中心今（2日）緊急召開記者會，無黨籍立委林昶佐當面吐槽柯文哲是在「講廢話」，卻當場遭到自治會會長怒嗆從未關心市場，「你有替在地發言過嗎」。消息傳出後，引起批踢踢網友震撼，直呼「絕對是今天的名畫面」、「以為撿到槍，結果被反殺」。

台北市環南市場昨（1日）進行大規模PCR篩檢，結果今上午出爐，發現有41人呈現陽性反應，今早7點半緊急封閉清空消毒。對此，陳時中趕往現場掌握最新狀況，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、衛生局長黃世傑、立委林昶佐也到場陪同。

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▲林昶佐遭自治會會長（圖右紅背心者）嗆：騙肖！你有關心過？（圖／記者屠惠剛攝）

不過臨時記者會現場卻意外爆發插曲。柯文哲講話到一半，林昶佐硬是打斷，並怒嗆「這段期間疫情下降還是延燒，大家都很清楚，很多防疫嘗試，聽起來甚至覺得是廢話，就像是一開始就說來往人員複雜沒辦法篩檢，但現在也是篩檢了」

不料，沒等林昶佐講完，在旁邊的環南市場自治會長林勝東開嗆林昶佐，「你是中正萬華區的立委，從以前到現在，有替在地百姓發言過嗎，沒有啊！枉費我在挺你，騙肖！給人吐槽而已，你現在才來關心我們，浪費我這麼挺你！」

▲陳時中、柯文哲視察北市環南市場。（圖／記者屠惠剛攝）

消息曝光後，有網友就在批踢踢八卦板發文表示，林昶佐的萬華票應該會大減，愛作秀笑死，本來這個局柯文哲完全是挨打局面，「結果自己愛作秀被反殺」。

立刻引起批踢踢網友驚呆，紛紛留言「絕對是今天的名畫面」、「以為撿到槍，結果被反殺」、「這種時候應該不要發言 可惜他不懂」、「笑死！被在地的直接噴」、「只會在出事時出現的民意代表」、「所以到底去過幾次啦」、「大立委被嗆到雙眼無神」。

▼林昶佐遭嗆，引爆鄉民熱議。（圖／翻攝自批踢踢）