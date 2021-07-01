快訊／竹科員工確診！足跡跨宜蘭、新北、新竹　企業604員工急快篩



▲新竹市今日新增1例確診，市府公布足跡活動史幾乎都在新北一代。（圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

中央流行疫情指揮中心公布，新竹市今日7月1日新增1名COVID-19確診個案，案14925。新竹市長林智堅說明，案14925為30多歲女性，有新北市跟宜蘭縣活動史，出現症狀後PCR確診陽性，該案為竹科從業人員，該企業已啟動全面快篩604人，結果全數陰性，也已匡列同事、家人共13位接觸者居家隔離，相關竹市足跡已啟動公共場所全面消毒。

▲案14925為竹科生產線上從業人員。



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林智堅市長表示，案14925目前匡列新竹同住室友2人、公司同事3人、男友及男友家人5人、宜蘭家人3人，共13人居家隔離，目前PCR一採11人為陰性、2人等待採檢結果。其足跡表請參考附圖，相關場所全面消毒進行中。

由於個案活動範圍擴及新北，感染源目前仍與新北市衛生局、警察局合作調查中，林智堅市長也因此再次呼籲，疫情不容鬆懈，全國三級警戒期間，請民眾務必要遵守「非必要不外出」原則，更應避免跨縣市移動。

▲▼市府公布相關足跡活動史。

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