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社會 社會焦點 保障人權

不是文森佐！律師火爆出庭譙對手渾蛋　代價來了

▲▼律師，上班族，白領。（圖／Pixabay）

▲彭姓律師前年9月在家事事件的不公開準備程序中罵對手鄭姓律師是「渾蛋」，慘賠1.5萬。（圖／示意圖，與本案無關／Pixabay）

記者林冠吟／台北報導

一名鄭姓律師前年9月赴高院出庭，處理一起分割遺產事件，遭對方上訴人所聘請的彭姓律師辱罵「你這個律師渾蛋」等語，怒向彭姓律師求償6萬元，刑事部分不起訴，民事部分一審判彭姓律師免賠，二審台北地方法院判彭男須賠償鄭姓律師1.5萬元。

鄭姓律師前年9月擔任一起家事事件被上訴人的辯護人，在執行不公開準備程序時，卻當庭被對方彭姓辯護人律師辱罵「你這個律師有沒有渾蛋，不知道亂講」、「渾蛋律師講話有沒有」等語，認為彭姓律師在法官、書記官等10餘人面前罵他是渾蛋，已嚴重侵害他的人格與名譽，怒對彭姓律師提告公然侮辱與損害賠償，並求償6萬元。

庭審時，彭姓律師則指稱，他在庭訊時的辯白屬於保護自身利益的言論，沒有侵害他人名譽之故意及散布於眾之意圖，他也沒有指明是鄭姓律師，且鄭男對他提告公然侮辱已遭檢方不起訴處分，向法院請求駁回鄭男告訴。

台北地院審理後，一審認為彭男在家事事件準備程序中以不公開法庭行之，其情緒性言論除當事人外，未讓外人聽聞，難認彭男有有意圖散布於眾而故意詆毀鄭男的名譽。

不過二審卻認為，「渾蛋」依字典釋義有「罵人糊塗、卑鄙、可惡的話」，顯見彭男的言論已對鄭男的品德、聲望或信譽等加之貶抑評價，並非針對案件事實或法律爭議論述，已逾越訴訟攻防的合理範圍。雖然準備程序不公開審理，但除當事人雙方外，也有法官、書記官、通譯與其餘當事人在現場，認為彭男的言論雖未廣布於社會，卻足使第三人對鄭男的形象、社會地位與人格受到負面、貶抑評價，判彭男應賠償鄭男1.5萬元，全案定讞。

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