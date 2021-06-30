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社會 社會焦點 保障人權

鋁梯突然傾倒！　水電工摔進4層樓高溪底頭部重創不治

▲▼台中水電工28日摔進4.5公尺深的野溪。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中一名楊姓水電工28日，因未做好鋁梯防滑措施，摔進4.5公尺深的野溪。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿、林冠吟／台中報導

台中豐原一處工廠28日驚傳工安意外，一名楊姓水電工在進行電錶設置工程時，因所使用的鋁梯未採取防滑措施，從7公尺高的鋁梯摔進一旁約4公尺的溪底，頭部重創，送醫後仍傷重不治。

據了解，62歲的楊姓男子為無商業登記的水電工程商，28日晚間在豐原區一家工廠進行裝置電錶作業與拆除房舍電桿等工程作業時，因為鋁梯未有防滑措施或其他防止轉動之必要措施，站在7公尺高的鋁梯上施作工程時，鋁梯因不明原因突然傾倒，造成楊男直接從7公尺高的鋁梯直接跌進一旁4.5公尺深（約4層樓高）的溪底。

一旁的盧姓同事見狀也趕緊報案求救，救護人員抵達現場時，發現其頭部有外傷，意識不清，不過生命徵象穩定，但因為不確定其TOCC接觸史，救護人員為求慎重，仍穿著整套防護衣，先使用雙節梯接觸楊男後，才將楊男由溪底運往地面，緊急送醫。

▲▼台中水電工28日摔進4.5公尺深的野溪。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲救難人員因不確定跌進野溪裡的楊男是否有TOCC接觸史，著整套防護衣進行救援。（圖／記者鄧木卿翻攝）

不過由於楊男頭部外傷、意識不清，血壓更僅剩56/34，到院進一步檢查後，有顱內、創傷性硬腦膜下出血、前胸、腹部與四肢皆有嚴重挫傷，急救後仍不幸於22時許宣告不治。

台中勞檢處表示，由於該起案件屬工安意外，勞檢處已派員調查，確認楊男身分為雇主，因此本案因此無法歸類為重大職業災害事件，後續也會在撰寫初步報告，再交由檢方處理。

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