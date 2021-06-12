被批退票了還罵！她連假一早嘆「早預料會塞車」：南部人請自保

網搜小組／鄺郁庭報導

端午連假前，外界擔心返鄉移動潮會使疫情擴大，不少明星、名人都接力發文喊話，呼籲全民一起配合減少移動，結果連假前一晚依然出現塞車潮，12日一早還是塞。知名女律師李怡貞就在粉絲專頁發文，似乎早就預料到還是會發生這樣的事情，「看吧！！我根本可以當預言家了」，只能請南部朋友自保救命了。

李怡貞看到回堵潮，12日9點多忍不住在粉絲專頁發文，「看吧！！我根本可以當預言家了，那些說『人家都已經退票了還罵』的那些人，看到人性了沒？」無奈直呼「南部的朋友，這幾天都待在家自保救命吧！」

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▲看到塞車狀況，女律師直嘆「看吧！我根本可以當預言家了」。（圖／記者劉亮亨攝）

本站日前報導《假孝順！她揭返鄉潮最慘下場「公嬤非死即傷」 群星集體憂心警告》，李怡貞6日就曾在粉絲專頁沉重表示，「已經多少新聞說了南返造成的疫情擴散，阿公阿嬤都被傳染，非死即傷，結果端午節的車票還是訂光光，原來假孝順（或想分遺產）的人真的很多。」

李怡貞同一日下午再發文「有人說，律師不要罵年輕人，有些長輩也是親情勒索要孩子返鄉，罵罵長輩吧！」她則說，「要我罵長輩，實在讓我為難……那麼，各位爺爺奶奶。世界真的很美好，能多活一年是一年，你不想活你，鄰居鄉里都還想活吶！」

最後她更用開玩笑但嚴肅的語氣開勸，「萬一不幸染疫駕鶴西去，是會直接打包送火葬場燒捏！子孫們都看不到也跪不了吶！用視訊看就好了啦吼！乖！壽比南山喔，啾咪喔！」