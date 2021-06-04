拒絕疫情負能量！律師喊「遠離10種人」開酸　萬人讚：針針見血

▲日航載AZ疫苗抵台。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，許多網友支持台灣抗疫的方式，但也有人唱衰，律師呂秋遠指出，江湖在走，腦袋要有，在此波疫情中，有10種人必須遠離，「這些人釋放負面訊息，讓人不舒服」，還會在必要時刻在你胸口插一把刀子。對此，網友點頭如搗蒜大讚，「危難時，總是可以輕易分辨出人品」。

律師呂秋遠稍早在臉書發文，第一種人就是「不知道吃人一口、還人一斗的人」，有些人在10年前捐錢給他，他會在這10年內感謝你1萬次，還會在你危急的時候給你最即時的幫助；但是有些人，你給他所有，他會覺得理所當然，例如香港，在汶川地震時至少捐了200億港幣，結果12年後換來無情打壓。

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第二種則是「送她救命物資，還要被她嫌棄太少的人」，就是，你身上有多少，就應該給我多少，你怎麼好意思留著給別人或自己用？不然，你至少應該給我錢的數字，也是要符合你爸死掉的忌日，怎麼好意思只有那麼一點點？

▲桃園機場出現逃難潮。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

其中一種則是，「看到同伴危險，自己就先跑的人」，疫情爆發後台灣缺疫苗，桃園機場近日湧現大批搭機人潮，有許多經濟能力許可或雙重國籍的旅客，選擇請旅行社協助訂機票，前往美國打疫苗。

此外，律師還提到在疫情期間批評外送員的人，「要求訂餐一分鐘以後，吳博毅就要把午餐送到，不然給負評讓他沒工作的人」，通常這種人不只會要求一分鐘要到，也會說為什麼餐廳沒有預感，不幫他先準備好。對於送餐給他的人，還會把錢丟在地上嫌對方髒，甚至威脅要讓人家沒工作。

貼文一出後，引來許多網友們認同，「這場疫情，看到了10點標準」、「日本幫我們是情份而非本份」、「這場疫情，看到了一群妖魔鬼怪」、「真的，那樣的人就封鎖，道不同不相為謀」、「只要幫助過我們的，必都心存感激」、「好高竿的損人方式」。