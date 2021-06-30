新冠病毒可在無生命體存活6到9天　防疫10招避免把病毒帶回家

▲東元醫院兒童心臟科主任賴俊維提出居家避疫十大要點。（圖／東元醫院提供）



記者陳凱力、林冠吟／新竹報導

台灣遭到新冠肺炎病毒肆虐，三級警戒更是一延再延，日前更傳出屏東遭到傳染力更強的Delta病毒入侵的消息，東元綜合醫院兒童心臟科主任賴俊維就列出居家防疫的十大要點，希望民眾可以落實防疫措施，避免將病毒帶回家。

賴俊維指出，SARS與新冠病毒的傳染途徑主要都是靠「呼吸道」傳播，也可能經由呼吸道黏膜接觸和空氣傳染，在沒有消毒的情況下，病毒在無生命表面最多可存活6到9天，因此建議民眾回家後，無論是衣物或是採買的用品都一定要用酒精消毒過後才進家門。

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▲居家避疫十大要點。（圖／東元醫院提供）



而平常的居家防疫措施，仍然離不開勤洗手和戴口罩，只要能確實落實，賴俊維表示，理論上就可以阻隔大部分的感染源，不過若可以用肥皂洗手還是建議以肥皂洗手為主，在還沒洗手前千萬不要去摸眼、鼻和嘴巴。

賴俊維也強調，若有去人多的地方，回家務必一定要洗臉、洗澡和洗頭，不要直接躺在床上或觸碰家人；口罩用完務必丟棄，護目鏡等用品在脫除前後也都要記得洗手，而民眾每天都會用的手機也要記得消毒，並保持居家通風，不過最重要還是「輪到你的時候，就去打疫苗！」

賴俊維也指出，隨著群聚禁令的下達，政府努力阻斷傳播鏈，讓公共場所的傳染機率下降，不過還需要靠民眾從居家防疫開始做起，才能真正避免將病毒帶回家。



預防COVID·19十招居家防疫

1.勤洗手：還沒洗手不要碰眼睛、鼻子或嘴巴。

2.戴口罩:不要輕易脫下口罩,不要和別人一起用餐。

3.保持社交距離：最好是1.5~2公尺・

4.鞋子脫在門外,東西消毒後再帶進家裡。

5.小心脫除口罩、護目鏡或眼鏡,脫除前後都要洗手,口罩直接丟棄。

6.去完人多的地方,回家直接洗臉、洗澡和洗頭,不要躺在床上或觸碰家人。

7.衣物照一般方式清洗即可,曬太陽20分鐘就能消毒。

8.手機也要消毒,用酒精濕布輕輕擦拭。

9.居家環境最好保持通風。

10.輪到你的時候,就去接種疫苗!