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苗議會議長20分鐘敲槌散會！頭也不回就離開　議員傻眼：太扯了

▲苗栗縣議會第5次定期會開議，不到20分鐘即以防疫為由宣布解散，留下空蕩蕩的議事殿堂。（圖／曾玟學臉書）

▲苗栗縣議會第5次定期會開議，不到20分鐘即以防疫為由宣布解散，留下空蕩蕩的議事殿堂。（圖／曾玟學臉書）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣議會第19屆第5次定期大會，原訂5月20日至6月18日舉行，因為受到疫情影響延至7月1日至30日舉行。1日舉行預備會議，進行討論議事日程及議員總質詢順序抽籤。2日開幕典禮後開始縣長施政報告。未料，就在徐耀昌報告完後，竟宣布解散，留下錯愕的議員，直呼「也太扯了！」

苗議會宣布，第5次定期大會將視疫情做滾動式檢討，開會將依據中央疫情指揮中心所公布之各類防護措施辦理， 原定今日排定之議事日程為，開幕典禮、縣長施政總報告、縣政府提案報告、三讀議案第一讀會。5日至12日縣府各局處室工作報告，13日至28日縣政總質詢及分組審查、29日三讀議案第二、三讀會、30日討論提案、臨時動議、閉幕。

縣議員曾玟學在臉書指出，原定議程是縣長做施政報告，然後議員針對內容進行質詢，但沒想到縣長的施政報告對於防疫工作隻字未提，拿5月21日的報告來敷衍縣議會。更扯的是，到議員可以舉手輪流發言質詢時，議長鍾東錦直接剝奪議員質詢權利，以防疫為由，宣布散會，請有意見的議員會後提出書面質詢。

曾玟學氣憤表示，苗栗縣政府不敢面對縣議會，議長作為議會的大家長竟還配合演出、自我閹割。這樣突襲縣議會，真的是不講武德，愛怎麼玩就怎麼玩，完全沒有把議員的質詢權放在眼裡。當下立刻提出抗議，議長竟頭也不回直接走人，留下滿場傻眼的議員。

縣議員黎煥強也傻眼表示，苗栗縣議會早上10點開會，10點20分議長就敲槌散會，完全剝奪了我們監督縣政的權力；而縣長的施政報告完全沒有交待防疫工作，我們要問都來不及就散會了，簡直扯爆了！

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