獨／超跑店「找12少搬家」群聚！為賺500恐罰72萬　這招可能解套

▲高雄左營一間超跑出租公司停業之後，找來12少年打工協助搬家，被警方告發群聚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營高鐵路一家超跑出租公司在停業之後，找來12名國高中生協助搬家，被員警發現群聚，少年供稱打工一天可賺500元，但警方依法仍須開單告發，每位少年將面臨至少6萬元的裁罰；因少年為500元打工，多半應是辛苦人家，引發關注。未來如何解套，似有一招，但仍需衛生局認同。

12名青少年表示是來幫忙搬家，賺500元的薪資，但是現在打工賺錢，卻被開罰最少6萬起跳，記者詢問高雄市衛生局，這起開罰在工作跟群聚規範當中該如何拿捏？執行搬家工作遭罰，合理嗎？衛生局再1日晚間8時回應：將於收到警方舉發單後，依法調查並依個案事實辦理，並呼籲，疫情三級警戒期間，應依傳染病防治法規定，停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會（同住者不計）或社交聚會。

不過依照現行高雄市的執罰強度，12名青少年要逃過罰金6萬元，坦白說機會並不大，詢問資深法務人員，他說唯一能夠解套的方式，就是他們願意供出「雇主」是誰，由雇主「一人承擔」違反群聚的罰責，這樣衛生局就會對雇主開出以違反傳染病防治法第37條的最高罰款30萬的處分，相較於12名青少年各負擔6萬，等於72萬，還少了42萬元。

▲高雄左營一間超跑出租公司停業之後，找來12名未成年搬家，結果被警方開罰 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

可是這種方法，不一定會被衛生局採信，因為衛生局會依照警方提供的情況來做判斷，也就是6月30日當晚11點，員警接獲通報在高鐵路一間知名超跑出租公司裡頭，有多名人士在群聚，前往查看之後，先是發現公司裡頭有微弱的燈光，還有不少人群聚，但他們先是關燈、關鐵門，明顯意圖阻止員警進入，同時敲門還不理，直到員警發現一名租車公司員工在外頭，要求開啟鐵捲門後進入查看。

員警在二樓發現了12名的青少年，他們表示自己是以500元代價來幫忙搬家，雖然都有戴口罩，不過違反室內「非必要」聚會規定，依據傳染病防治第37條規定開出罰單，員警私下說這群青少年似乎還不知道嚴重性，即將面臨6萬元以上罰款。

▲高雄左營一間超跑出租公司停業之後，找來12名未成年搬家，結果被警方開罰 。（圖／記者吳奕靖翻攝）