老翁務農摔落山坡失聯8小時　警消尋獲平安返家

▲台南善化82歲連姓老農不慎摔落於農地後山坡失聯，台南市警善化分局據報，會同消防人員全力搜尋平安尋獲，獲得家屬肯定感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南善化1名82歲連姓老農1日不慎摔落於農地後山坡失聯，台南市警善化分局據報，會同消防人員全力搜尋，於晚上6時30分在落差高度約4米山溝尋獲，老農面容憔悴、身體虛弱，幸好無生命危險，警消合力搶救脫困，家屬十分感謝。

警方說，1日傍晚時分，1名連小姐面色焦急至善化警分局頭社派出所，請求警方協尋82歲高齡父親，其父於1日上午10時許，獨自前往位於山區自家果園務農後未返家，經家人於果園周邊找尋均未發現蹤跡，且其父因左眼失明、右眼模糊，果園旁又有河流深怕發生意外，故求助警方協尋老父。

警方獲報後，頭社所長黃勝潮立即通報大內消防分隊阮明鴻小隊長率隊2車5人、消防局特搜小組4車8人陸續到達失蹤地點展開搜尋。

歷經2個多小時，特搜小組人員於1日晚上6時30分許，發現失蹤老翁摔落於農地後山坡上，該老翁已連續8個小時未進食飲水，面容憔悴、身體虛弱，且人位在山坡地落差高度約4米山溝，造成營救上困難，經先由家屬溫情喊話安撫老翁情緒，所長黃勝潮引領救難人員，以接力方式在晚上7時15分許，順利將老翁救出，家屬對警方及救難人員積極協尋相當感謝，讚許警、消、救難人員為民服務的努力。

連姓老農摔落離自家果園400公尺，獲救後表示無法理解為何一直找不到回家的路。高齡長者尤，其是失智症患者，常發生外出後找不到返家的路而發生意外憾事，呼籲社會大眾應時常關心家中長者外，可至區公所申請愛心手鍊，亦可將長輩帶至各地警察分局製作指紋建檔，多一份保障多一份安心。

「大同10人份不鏽鋼電鍋」星河銀色