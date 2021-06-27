「大眼仙妹」報案協尋失聯爸！人找到了　網暴動謝警：岳父還好嗎

▲警方接獲報案，一路調監視器追人，最後在加油站找到貨車。（圖／東森新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

花蓮一名彭姓男子開車北上工作，但途中失聯，加上身患肝炎，讓女兒急得向警方報案。事後，警方找到人，證實是虛驚一場，而女兒也寫信致謝。不過，新聞播出後，許多網友被女兒的高顏值驚艷，不僅暴動跪求臉書、IG，還紛紛直呼「岳父您沒事就好！」

彭男錯過北上列車，怕被扣薪水，因此自行開車漏夜北上，不料途中與家屬失去聯繫。警方接獲報案，立刻調監視器，循線找到台九線一處加油站，但貨車上卻空無一人。正當員警一頭霧水，這才看到彭男從廁所走出來。

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▲貨車空無一人，之後彭男才從廁所走出來，讓員警鬆了一口氣。（圖／東森新聞）

原來，彭男忙著工作，把手機丟在公司，沒發現家人急著找他。事後，女兒親自寫信給分局長、警政署長，受訪時也肯定基層員警認真負責。

不過，網友們一見彭姓正妹顏值驚為天人，醉翁之意不在酒，還有人在PTT發文求門「這個報案素人等級有點高！有神人知道是誰嗎？」

▲有PTT網友跪求神人，「這個報案素人等級有點高」。（圖／翻攝自PTT）

許多人看完紛紛留言，「岳父真是粗心大意」、「謝謝警察找到我丈人」、「岳父還好嗎」、「太正了吧，歐買尬」、「清新又清純」、「看到封面進來的+1」、「有仙」、「小模等級素人」、「影片本人比照片正太多了吧！」

或許是有不少親友關心、詢問，彭姓正妹26日在臉書發文回應，「是的，新聞報導確實是我爸爸和我本人」。她說，每個人看事件觀點不同，可能有人覺得這只是小事，但對她而言，一來考量家人身體狀況不適合徹夜開車，二來也是考量用路人安全，才向警方求助。

她在文中寫道，很感謝花蓮玉里分局、台東關山分局、新北市警局勤務中心，用同理心體諒報案家屬焦急的心情，所以隔天她也寫信給分局長、警政署致謝，「讓他們知道基層員警認真負責的態度是需要被肯定的」。

為此，她也在臉書分享這篇文章，「希望讓更多人知道，社會上有這麼一群認真做事的員警，值得我們去感謝。」

▼彭姓正妹在臉書發文感謝警方。（圖／翻攝自當事人臉書）

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