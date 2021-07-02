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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1980萬人恐跨區移動　中選會今決議828投票公投是否暫緩

▲▼板橋地區投票排隊人潮。（圖／記者范綱儀攝）

▲投票排隊人潮。（圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

中選會今（2日）將開會研議今年8月28日公投是否延後，根據中選會內部報告指出，本次投票權人預估超過1980萬人，涉大規模跨區、人流移動，疫情恐因此擴散；無症狀感染者前往投票，嚴重後果也須考量。

三級警戒延長到7月12日，中選會日前表示，這對選務籌辦產生重大影響，已徵詢指揮中心、地方政府意見，至於8月28日公投是否延後投票，今將舉行委員會議討論。

中選會報告說，以國外實施經驗來看，在疫情趨緩、降低防疫管制強度後，遇到國家重要節日或舉行投票，因人流移動及群聚，造成另一波疫情高峰的情形常見。例如印度4月照常舉辦邦議會議員選舉，造成疫情失控，人民及國家付出慘痛代價的殷鑑不遠，不可不慎。

根據中選會選務處報告指出，疫情期間至少有101個國家及地區維持舉辦全國性選舉或公投；並採行多元投票方式，如郵寄投票、提前投票、代理投票、禁止政治集會活動、限制集會參加人數等；另外，也控制排隊人潮、延長投票時間等。

中選會報告指出，公投投開票作業能否進行，關鍵在於疫情發展及管控，因參與投票涉及大規模跨區及人流移動，影響投票權人及投開票所工作人員健康安全，以及疫情會否因此擴散而更形惡化。

報告指出，投票權人如果確診、居家隔離、居家檢疫，將不得進入投票所投票。但若疫情持續嚴峻，確診、居家隔離、檢疫人數將持續增加，恐影響投票權益，其他投票權人因擔憂增加感染風險，而不出門投票，「如期辦理投票恐造成不正確之結果」。

報告說明，疫情若維持三級警戒，或因疫情因素於第二級及第三級之間調整，恐影響投開票所場地所有人出借意願，以及現任公教人員及一般民眾擔任投開票所工作人員意願。

報告表示，110年全國性公投投票權人預估超過1980萬人，投開票所工作人員預估27萬925人，返鄉投票涉及大規模跨區、人流移動，是否因此增加疫情傳播風險、造成另一波疫情高峰，增加國家防疫負擔，須納入考量。

報告亦指出，居家隔離、居家檢疫者違反規定，或是無症狀感染者前往投票，仍會使投票權人及投開票所工作人員暴露於感染風險，而致發生不可預知的風險及嚴重後果也須考量。

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