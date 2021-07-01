民進黨編5700萬因應公投　江啟臣轟：若看清民意就把錢拿去買疫苗

記者徐政璿／台北報導

本土疫情持續延燒，中選會本週五（2日）將研議8月28日四項公投案是否延後，民進黨中執會昨（30日）通過一項規模達5700萬元的特別預算案，其中包含因應公投所需的媒體宣傳、人事和民調費用。對此，國民黨江啟臣砲轟，要拿錢跟民意對決嗎？如果看清楚人民的意志，「就把這5千700萬拿去買疫苗」。

▲國民黨捐贈物資給三峽恩主公醫院。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

江啟臣今（1）日偕同秘書長李乾龍、新北市黨部主委黃志雄、市議員洪佳君、林金結、江怡臻、黃永昌等人，前往新北市三峽恩主公醫院致贈防疫物資予第一線防疫人員。他表示，國民黨發起「防疫我＋1」活動，陸續提供第一線防疫人員防護口罩、護目鏡、隔離衣等物資，就是要當第一線人員的後盾。

針對恩主公醫院日前被高雄市長陳其邁批評為確診者到高雄的破口，江啟臣抨擊，民進黨老說同島一命，但遇到責任歸屬或要檢討時，看到的卻都是「同黨一命」，令人遺憾。

針對828公投是否延期，江啟臣說，中選會明天開會必須做出決定，清楚告訴外界公投是否如期舉行，若不延期又將如何舉辦，包括防疫安全措施及如何保障民權行使，以及中選會如何做到依法行政、超然獨立等。另一方面，若要延期，也請說明延到何時？為何要延期？延期的標準在哪？

至於民進黨編列數千萬預算因應公投，江啟臣指出，民進黨真是「課金戰士」，要拿錢跟民意對決，相信民意不會被民進黨的文宣與經費打垮，再次證明民進黨想的只有政權，沒有民意，若民進黨瞭解民眾對這四項公共政策的傾向與選擇，如果看清楚人民的意志，「就把這5千700萬拿去買疫苗，救救台灣人，還可能可以彌補一些民怨。」