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嗆周玉蔻「腿垮屁股鬆大肚子」！　館長邀「穿比基尼」見真章

▲館長昨日直播回擊周玉蔻。（影／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

記者崔子柔／綜合報導

資深媒體人周玉蔻昨（1）日再嗆館長陳之漢是「無腦肌肉男」，兩人間的炮火不斷，館長也在昨日直播回擊稱周玉蔻「腿垮屁股鬆大肚子」，「穿個比基尼什麼的讓大家看看妳的身材」。

周玉蔻先前要民進黨與館長切割，不然就「炸掉中央黨部」，讓館長回諷「阿姊！妳一定要炸喔」，周玉蔻昨日則稱她所謂的炸是「見評論之炸、是優雅的炸、是愛馬仕級的炸」，再酸館長是無腦肌肉男，「層次太低，想叫警政署抓我？」

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▲資深媒體人周玉蔻再開嗆。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲周玉蔻與館長間砲火不斷。（資料照／記者屠惠剛攝）

館長昨日則在直播時表示，很多沒有身材的人喜歡用肌肉來貶低他，「姊姊我看妳這樣子腿垮屁股鬆，又有年紀了，一個女人最重要的就是身材好不好」，「把衣服脫起來穿個比基尼，讓大家看看妳的身材」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

▲館長昨日直播回擊周玉蔻。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

館長繼續針對周玉蔻的身材攻擊，「我看妳的肚子以為妳三天沒大便了，原來是他X的胖嘛」、「那個小腹那麼大，屁股他X那麼垂，腿那麼鬆比肉鬆還要鬆」，看見網友回應稱要當心挨告，館長則說「不然下次法院見穿比基尼啊！給法官檢察官看看妳是不是腿垮屁股鬆有小腹啊」。

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