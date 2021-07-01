周玉蔻點名「這位」列追殺黑名單　嗆炸黨部！硬扯是「愛馬仕級的炸」

▲資深媒體人周玉蔻再開嗆。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

資深媒體人周玉蔻日前在《寶島聯播網》節目上呼籲，民進黨與總統蔡英文要和館長「陳之漢」切斷關係，還揚言若不切斷，就要到「炸掉中央黨部」；隨後館長也直播怒嗆「阿姊啊！妳一定要炸喔」。對此，周玉蔻今（1日）再度開嗆館長是「無腦肌肉男」，並解釋大家對於炸這個字的解讀真無知，直言「蔻蔻姐的炸是意見評論之炸、是優雅的炸、是愛馬仕級的炸！」

針對呼籲民進黨與蔡英文盡快表態切割館長，不然要「炸掉中央黨部」言論。周玉蔻今在《寶島聯播網》上再度開嗆，「你們這種暴力主義者，對於炸這個字的解讀真是無知，炸，一定要用炸彈去炸嗎？不能用廣播、評論、用《放言》專欄去炸嗎？這叫做意見評論的炸，陳之漢真幼稚啊，還叫警政署去查我！」

▲周玉蔻和館長大戰。（圖／翻攝自臉書）

對於「炸」的定義，周玉蔻更進一步解釋，「蔻蔻姐的炸是意見評論之炸、是優雅的炸、是愛馬仕級的炸，不是你們那種低落的炸。」

周玉蔻最後再度「示警」指出，民進黨人自己知道啦，任何一個民進黨人再去蹭他就列入我的黑名單，列入我炸、追殺的對象，「至於其中一個前幾天還再蹭館長，現在起列入我的黑名單，是誰？你心裡明白，若你繼續再這樣子，我就到台中去罷免你！」根據外界解讀，周玉蔻指的應是日前上館長直播的基進黨台中市立委陳柏惟。

影片曝光後，引起許多網友紛紛留言，「蔻姐把炸做的詮釋很特別，也很精闢」、「愛馬仕的炸，水哦」、「炸得好！哈哈哈哈哈優雅的炸」、「蔻蔻姊輕聲細語的炸更有力量」。