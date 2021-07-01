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社會 社會焦點 保障人權

我們不想當英雄！勇消殉職　基層曝心聲：只想平安回家抱妻兒

▲▼彰化喬友大樓大火。（圖／記者李忠憲攝）

▲喬友大樓火勢狂竄8小時。（圖／記者李忠憲攝）

記者陳雕文／新北報導

彰化市地標15層樓「喬友大樓」6月30日晚間7點48分發生火警，因7、8、9樓改建為防疫旅館，導致31人受困，最後造成4死20傷的慘劇。各地消防同僚紛紛留言悼念，而《新北消防四大隊》放上一張背影照片，並說出了心裡話，讓人心疼不已。

「我們不想當英雄，我們只想平安回家抱抱妻兒」基層消防員說出心裡的願望，每天冒著生命危險在外執勤，不是要任何人的回報，只求能平安回家陪伴家人，如今同袍殉職，令其他外勤基層痛心疾首。

▲▼新北消防四大隊PO出同仁執勤的背影照，並說出心裡話，令網友看了一陣鼻酸。（圖／翻攝自臉書《新北消防四大隊》）

▲新北消防四大隊PO出同仁執勤的背影照，並說出心裡話，令網友看了一陣鼻酸。（圖／翻攝自臉書《新北消防四大隊》）

一名男網友在臉書《彰化人大小事》貼出一張心碎黑白照片，只見一名警消蹲在地上、雙手撫著臉，原來他得知陳志帆意外殉職，當場情緒失控痛哭，讓人不勝唏噓。

據悉，勇消陳志帆年僅33歲且未婚，2014年特考班結業，2016年到東區分隊服務，此次救災行動中受困待援，但仍因空氣瓶氧氣耗盡，被尋獲時已倒臥在房內浴缸中沒有心跳。

▲▼彰化喬友大樓火警，勇消殉職，同仁蹲地掩面痛哭。（圖／翻攝臉書「彰化人大小事」）

▲陳志帆殉職，同仁蹲地掩面痛哭。（圖／翻攝彰化人大小事）

針對這場火警，讓當地人感到氣憤，紛紛在底下爆料，「喬友出入分子複雜，剛落成時消防檢查就有問題，商家紛紛退租出場，我一位朋友有買一戶，沒多久就認賠殺出」、「消防安檢真的有過嗎？那棟燒很多次了，大家要替亡者討公道，而不是被帶風向，帶離問題核心，一句辛苦了，是可以解決問題嗎？還不是不斷發生」、「其實這棟爛大樓，我每次經過都覺得遲早會出事」、「看過火神的眼淚覺得消防員很辛苦，這棟大樓環境這麼差，消防設備有合格嗎？做為防疫旅館適合嗎」。

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