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台南觀光業紓困及防疫旅館安全　黃偉哲：觀旅局及消防局加強作業

▲台南市長黃偉哲關心台南觀光業紓困及防疫旅館安全，要求觀旅局及消防局加強作業，保障民眾權益安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲關心台南觀光業紓困及防疫旅館安全，要求觀旅局及消防局加強作業，保障民眾權益安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

COVID-19疫情讓全國人流停滯，觀光產業首當其衝，台南市長黃偉哲指示觀光旅遊局整備觀光產業紓困專案，1日向市民報告目前紓困狀況，另彰化防疫旅館發生火警造成傷亡，黃偉哲市長深表遺憾，並表示市府平時即針對旅宿業做例行公安稽查，防疫期間指示消防局再加強力道，保障大家的安全。

台南市長黃偉哲表示，希望能夠拼7月12日以後微解封，現在離7月12日剩下11天，這11天裡大家要共同努力守住，盼屆時看到隧道盡頭的那道光，而不是隧道內的燈光，這段時間就需要大家更努力的阻絕可能的隱性傳染鍊，關注自己跟家人的健康。

▲台南市長黃偉哲關心台南觀光業紓困及防疫旅館安全，要求觀旅局及消防局加強作業，保障民眾權益安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀光旅遊局長郭貞慧表示，疫情初期即成立0800-567899諮詢專線，提供觀光旅行業者各項紓困服務，且以公文簡訊逐一聯繫業者，也辦理10場視訊會議輔導，針對長輩經營者或有技術困難的業者，觀旅局更提供及門服務，派員到府協助操作及輔導，目前共輔導了951家業者。

▲台南市長黃偉哲關心台南觀光業紓困及防疫旅館安全，要求觀旅局及消防局加強作業，保障民眾權益安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

截至6月30日止，包含旅宿業及旅行業防疫整備、貸款利息、感心安心住4大方案，觀旅局累積接獲諮詢電話573通、已申請件數533件、已審核件數303案；旅宿業防疫整備紓困補助已申請420件、已審核220件；旅行業因應防疫遠距離辦公設備整備補助已申請111件、已審核83件。南市府將在這2周內陸續撥款予審核通過之業者，盼一點及時雨能助業者走過疫情嚴峻淡季。

▲台南市長黃偉哲關心台南觀光業紓困及防疫旅館安全，要求觀旅局及消防局加強作業，保障民眾權益安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，在防疫旅館成立之前，該局都有例行執行各項消防安全檢查，台南防疫旅館皆符合規定，因疫情嚴峻，5月中旬延緩稽查，但為杜絕意外憾事，今早已出動7個大隊巡查，後續會再做清查結果回報，務必確保防疫旅館皆是安全無虞。而發生火警的彰化防疫旅館是在住商混合區內，該局已針對台南住商混合區內的防疫旅館清查、規劃防護計畫，萬一有事故發生將依計畫執行搶救。

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